Александр Медведев сказал, что делится секретами чемпионств «Зенита» с Романом Ротенбергом.

Клуб из Санкт-Петербурга в этом сезоне выиграл 5-й титул подряд в Мир .

СКА под руководством Ротенберга как главного тренера еще не играл в финале Кубка Гагарина.

– говорит, что хочет в СКА того же, чего вы добились в «Зените» – пять подряд титулов.

– В хоккее тоже есть примеры: если не ошибаюсь, «Канадиенс» и « » в как‑то выигрывали 5 раз подряд .

Поскольку мы с Романом часто общаемся, я ему рассказываю, в чем причины и секреты пяти подряд побед «Зенита» в чемпионате России.

При всей специфике наших видов спорта есть и общие вещи: в построении команды, в организации игры. Как в футбольном «Зените», где каждый знает свое дело, есть ответственность и делегирование, так же и в СКА, и в баскетбольном «Зените», – сказал генеральный директор «Зенита».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!