Гендиректор «Зенита»: «Рассказываю Роману Ротенбергу, в чем причины и секреты 5 подряд титулов»
Александр Медведев сказал, что делится секретами чемпионств «Зенита» с Романом Ротенбергом.
Клуб из Санкт-Петербурга в этом сезоне выиграл 5-й титул подряд в Мир РПЛ.
СКА под руководством Ротенберга как главного тренера еще не играл в финале Кубка Гагарина.
– Роман Ротенберг говорит, что хочет в СКА того же, чего вы добились в «Зените» – пять подряд титулов.
– В хоккее тоже есть примеры: если не ошибаюсь, «Канадиенс» и «Айлендерс» в НХЛ как‑то выигрывали 5 раз подряд Кубок Стэнли.
Поскольку мы с Романом часто общаемся, я ему рассказываю, в чем причины и секреты пяти подряд побед «Зенита» в чемпионате России.
При всей специфике наших видов спорта есть и общие вещи: в построении команды, в организации игры. Как в футбольном «Зените», где каждый знает свое дело, есть ответственность и делегирование, так же и в СКА, и в баскетбольном «Зените», – сказал генеральный директор «Зенита».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
22/23 - тут всё понятно
21/22 - 3-е место в группе и слив в стыках
20/21 - последнее место в группе, 1 очко, разница мячей 4-13
19/20 - последнее место в группе
18/19 - 1/8 или 1/4 (не помню) лиги Европы, в целом не плохо, если не учитывать слив Минску в первом матче 0:4…)
И как это понимать? Да очень просто, что реальный уровень команды это чуть выше Мальме, который обошли в последний наш еврокубковый год. Но вот с остальными…Лацио, Дортмунд, Лион, бенфика, Бетис, Марсель, Лейпциг…проигрывали всем и практически без шансов.
Лучший бомбардир команды даже в турецком середняке не смог заиграть. Игроков этого состава никуда не зовут в Европе, кроме трех фамилий и это вообще не русские ребята.
И честно говоря, наверное хорошо что мы не играем сейчас в Европе, мы и так уже упали на тот момент на 12-14 место. Когда-то всё закончится, я надеюсь, и здесь всё обнулится. Может за эти ближайшие 5-6 лет что мы будем за «стеной» мы сможем вырастить хотя бы 5-6 добротных ребят. И почему то очень сомнительно, что эти ребята будут из Зенита.
Посмотрите на результаты игроков Семаковского Зенита в Европе, Дзюбы (4 игры 1 гол и скамейка), Азмуна (почти 30 игр и 5 голов и скамейка) .
И ещё, не менее унылое. Вопрос к управленцам Зенитовской академии за последние 10-15 лет…собственно где люди то? Скажите, ну вот Мостовой, Круговой, Кержаков, Кузяев, на бумаге да, но если присмотреться, Мостовой это человек из академии Локо, Кругового продали в Уфу потом купили обратно, кузяева просто выкинули а потом выкупили из Терека обратно (потрясающая скаутерская работа), Кержаков вообще к современной академии зенита не имеет никого отношения, он выпускник тогдашней «Смены»… собственно вопрос зачем вам вообще академия? Смотреть на этот Зенит вообще не хочется, к привлечению воспитанников ни у кого «не стоит», просто делают результат за счет трех игроков, у которых на голову выше уровень индивидуального мастерства, как только одного из этих трех игроков нет, Зенит сразу начинает «плыть», и никакая магия (копия Зидана) Семака не спасает. И это не только моё мнение, за 23-й год ни один матч Зенита не попал в топ-10 по тв рейтингам.
Миллер на хоккей не ходит. Вот и весь секрет
Купите Мешкову, Кукуяну и Иванову коньки и дело в шляпе)