Гендиректор «Зенита»: «Рассказываю Роману Ротенбергу, в чем причины и секреты 5 подряд титулов»

Теги Зенит СКА Айлендерс Монреаль Кубок Стэнли премьер-лига Россия НХЛ Александр Медведев КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Александр Медведев сказал, что делится секретами чемпионств «Зенита» с Романом Ротенбергом.

Клуб из Санкт-Петербурга в этом сезоне выиграл 5-й титул подряд в Мир РПЛ.

СКА под руководством Ротенберга как главного тренера еще не играл в финале Кубка Гагарина. 

– Роман Ротенберг говорит, что хочет в СКА того же, чего вы добились в «Зените» – пять подряд титулов.

– В хоккее тоже есть примеры: если не ошибаюсь, «Канадиенс» и «Айлендерс» в НХЛ как‑то выигрывали 5 раз подряд Кубок Стэнли.

Поскольку мы с Романом часто общаемся, я ему рассказываю, в чем причины и секреты пяти подряд побед «Зенита» в чемпионате России.

При всей специфике наших видов спорта есть и общие вещи: в построении команды, в организации игры. Как в футбольном «Зените», где каждый знает свое дело, есть ответственность и делегирование, так же и в СКА, и в баскетбольном «Зените», – сказал генеральный директор «Зенита». 

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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129 комментариев

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Oleg Olegov
Значит, СКА выходит на бразильский рынок
+247
-1
+246
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Jack & Daniels
Честно говоря, при всём уважении к Зениту, такая тоска навеивает от этого 5-го чемпионства…причем тоска сильнее чем от 10-го чемпионства Баварии, настолько все эти 5 чемпионатов кажутся безликими, беспомощными. Нуднее чемпионом был только Рубин, со своим прагматичным и безумно унылым футболом. Разумеется эта серия и команда в целом может сравнится только со спартаком 90-х, но у той команды были реальные харизматы и глыбы в составе, которые обыгрывали в Европе и Реал и Аякс и Арсенал с Анри, бились на равных с Интером, с Роналдо в составе, на поле на котором только блеевануть оставалось. И основными лицами тоже были Россияне, но чуть чуть другие…с рождения…ну да ладно. А какие же успехи у Зенита за эти 5 лет в Европе ?…начинаешь смотреть и тут магия Семака куда то улетучивается и виден реальный уровень и тренера и команды, да и чемпионата в целом. Итак:
22/23 - тут всё понятно
21/22 - 3-е место в группе и слив в стыках
20/21 - последнее место в группе, 1 очко, разница мячей 4-13
19/20 - последнее место в группе
18/19 - 1/8 или 1/4 (не помню) лиги Европы, в целом не плохо, если не учитывать слив Минску в первом матче 0:4…)

И как это понимать? Да очень просто, что реальный уровень команды это чуть выше Мальме, который обошли в последний наш еврокубковый год. Но вот с остальными…Лацио, Дортмунд, Лион, бенфика, Бетис, Марсель, Лейпциг…проигрывали всем и практически без шансов.

Лучший бомбардир команды даже в турецком середняке не смог заиграть. Игроков этого состава никуда не зовут в Европе, кроме трех фамилий и это вообще не русские ребята.

И честно говоря, наверное хорошо что мы не играем сейчас в Европе, мы и так уже упали на тот момент на 12-14 место. Когда-то всё закончится, я надеюсь, и здесь всё обнулится. Может за эти ближайшие 5-6 лет что мы будем за «стеной» мы сможем вырастить хотя бы 5-6 добротных ребят. И почему то очень сомнительно, что эти ребята будут из Зенита.

Посмотрите на результаты игроков Семаковского Зенита в Европе, Дзюбы (4 игры 1 гол и скамейка), Азмуна (почти 30 игр и 5 голов и скамейка) .

И ещё, не менее унылое. Вопрос к управленцам Зенитовской академии за последние 10-15 лет…собственно где люди то? Скажите, ну вот Мостовой, Круговой, Кержаков, Кузяев, на бумаге да, но если присмотреться, Мостовой это человек из академии Локо, Кругового продали в Уфу потом купили обратно, кузяева просто выкинули а потом выкупили из Терека обратно (потрясающая скаутерская работа), Кержаков вообще к современной академии зенита не имеет никого отношения, он выпускник тогдашней «Смены»… собственно вопрос зачем вам вообще академия? Смотреть на этот Зенит вообще не хочется, к привлечению воспитанников ни у кого «не стоит», просто делают результат за счет трех игроков, у которых на голову выше уровень индивидуального мастерства, как только одного из этих трех игроков нет, Зенит сразу начинает «плыть», и никакая магия (копия Зидана) Семака не спасает. И это не только моё мнение, за 23-й год ни один матч Зенита не попал в топ-10 по тв рейтингам.
+154
-19
+135
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Влад Путман
Секрет полишинеля, успеха этих ребят всем известен.
+149
-15
+134
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CaSpeR-13
Что ж когда медведев был президентом СКА то не взял 5 кубков если он секреты знает?
+119
-3
+116
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qiqe
– Лапорта говорит, что хочет в Барселоне того же, чего вы добились в «Зените» – зарабатывать миллионы евро на раздаче бесплатных билетов
+58
0
+58
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Хамыч
Ответ Юрий Чехов
Ну структурно Зенит лучше всех в России, все конкуренты страдают от некачественного управления, в Спартаке цирк, ЦСКА по бюджету проигрывает, в Локо цирк, в Динамо тоже неразбериха)так что успехи связаны прежде всего со слабыми конкурентами)
А стадион на халяву не цирк ? , а руководители все бывшие становятся главами РФС не цирк? , а собственный канал - который ещё и ВАР обслуживает - не цирк ?)
+56
-8
+48
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Арсен Венгер (копия)
Дайте угадаю , там тоже система ?
+38
0
+38
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Wiley Fox
Тоже мне тайна

Миллер на хоккей не ходит. Вот и весь секрет
+34
0
+34
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Magamed Alimzahov.
Ответ Алексей Куликов
на канадский
Абсолютно верно Ска канаденс ,Зенит Бразиленс
+35
-2
+33
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Амфитрион
Александр, а не заберете ли Романа в Зенит? Он вам и систему наладит, и лакросс-голы покажет как забивать, и 1000 матчей Лиги Чемпионов посмотрит и перескажет. От сердца отрываем, очень нужный человек в хоккее, но уж возьмите, не побрезгуйте.
+29
0
+29
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карабашка
Да там просто.Какие уж секреты.Карманные судейки с ВАРом на перевес,несколько фарм-клубов,сдающих по щелчку…ну и на всякий случай состав в два раза дороже,чем у конкурентов
+22
-3
+19
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Прозектор-50
Тоже мне секреты)))
Купите Мешкову, Кукуяну и Иванову коньки и дело в шляпе)
+19
-2
+17
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a2wai
Медведев не хочет поделиться секретом успешных выступлений в Европе?
+16
0
+16
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евГений
Ответ Jack & Daniels
Честно говоря, при всём уважении к Зениту, такая тоска навеивает от этого 5-го чемпионства…причем тоска сильнее чем от 10-го чемпионства Баварии, настолько все эти 5 чемпионатов кажутся безликими, беспомощными. Нуднее чемпионом был только Рубин, со своим прагматичным и безумно унылым футболом. Разумеется эта серия и команда в целом может сравнится только со спартаком 90-х, но у той команды были реальные харизматы и глыбы в составе, которые обыгрывали в Европе и Реал и Аякс и Арсенал с Анри, бились на равных с Интером, с Роналдо в составе, на поле на котором только блеевануть оставалось. И основными лицами тоже были Россияне, но чуть чуть другие…с рождения…ну да ладно. А какие же успехи у Зенита за эти 5 лет в Европе ?…начинаешь смотреть и тут магия Семака куда то улетучивается и виден реальный уровень и тренера и команды, да и чемпионата в целом. Итак: 22/23 - тут всё понятно 21/22 - 3-е место в группе и слив в стыках 20/21 - последнее место в группе, 1 очко, разница мячей 4-13 19/20 - последнее место в группе 18/19 - 1/8 или 1/4 (не помню) лиги Европы, в целом не плохо, если не учитывать слив Минску в первом матче 0:4…) И как это понимать? Да очень просто, что реальный уровень команды это чуть выше Мальме, который обошли в последний наш еврокубковый год. Но вот с остальными…Лацио, Дортмунд, Лион, бенфика, Бетис, Марсель, Лейпциг…проигрывали всем и практически без шансов. Лучший бомбардир команды даже в турецком середняке не смог заиграть. Игроков этого состава никуда не зовут в Европе, кроме трех фамилий и это вообще не русские ребята. И честно говоря, наверное хорошо что мы не играем сейчас в Европе, мы и так уже упали на тот момент на 12-14 место. Когда-то всё закончится, я надеюсь, и здесь всё обнулится. Может за эти ближайшие 5-6 лет что мы будем за «стеной» мы сможем вырастить хотя бы 5-6 добротных ребят. И почему то очень сомнительно, что эти ребята будут из Зенита. Посмотрите на результаты игроков Семаковского Зенита в Европе, Дзюбы (4 игры 1 гол и скамейка), Азмуна (почти 30 игр и 5 голов и скамейка) . И ещё, не менее унылое. Вопрос к управленцам Зенитовской академии за последние 10-15 лет…собственно где люди то? Скажите, ну вот Мостовой, Круговой, Кержаков, Кузяев, на бумаге да, но если присмотреться, Мостовой это человек из академии Локо, Кругового продали в Уфу потом купили обратно, кузяева просто выкинули а потом выкупили из Терека обратно (потрясающая скаутерская работа), Кержаков вообще к современной академии зенита не имеет никого отношения, он выпускник тогдашней «Смены»… собственно вопрос зачем вам вообще академия? Смотреть на этот Зенит вообще не хочется, к привлечению воспитанников ни у кого «не стоит», просто делают результат за счет трех игроков, у которых на голову выше уровень индивидуального мастерства, как только одного из этих трех игроков нет, Зенит сразу начинает «плыть», и никакая магия (копия Зидана) Семака не спасает. И это не только моё мнение, за 23-й год ни один матч Зенита не попал в топ-10 по тв рейтингам.
Хорошо написано.
+22
-7
+15
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Максим Черкашин
Ответ Влад Путман
Секрет полишинеля, успеха этих ребят всем известен.
карта Газпромбанка.😅
+17
-3
+14
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Forrest Gamp
Сказки старого медведя
+13
0
+13
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Серый
Ответ Jack & Daniels
Честно говоря, при всём уважении к Зениту, такая тоска навеивает от этого 5-го чемпионства…причем тоска сильнее чем от 10-го чемпионства Баварии, настолько все эти 5 чемпионатов кажутся безликими, беспомощными. Нуднее чемпионом был только Рубин, со своим прагматичным и безумно унылым футболом. Разумеется эта серия и команда в целом может сравнится только со спартаком 90-х, но у той команды были реальные харизматы и глыбы в составе, которые обыгрывали в Европе и Реал и Аякс и Арсенал с Анри, бились на равных с Интером, с Роналдо в составе, на поле на котором только блеевануть оставалось. И основными лицами тоже были Россияне, но чуть чуть другие…с рождения…ну да ладно. А какие же успехи у Зенита за эти 5 лет в Европе ?…начинаешь смотреть и тут магия Семака куда то улетучивается и виден реальный уровень и тренера и команды, да и чемпионата в целом. Итак: 22/23 - тут всё понятно 21/22 - 3-е место в группе и слив в стыках 20/21 - последнее место в группе, 1 очко, разница мячей 4-13 19/20 - последнее место в группе 18/19 - 1/8 или 1/4 (не помню) лиги Европы, в целом не плохо, если не учитывать слив Минску в первом матче 0:4…) И как это понимать? Да очень просто, что реальный уровень команды это чуть выше Мальме, который обошли в последний наш еврокубковый год. Но вот с остальными…Лацио, Дортмунд, Лион, бенфика, Бетис, Марсель, Лейпциг…проигрывали всем и практически без шансов. Лучший бомбардир команды даже в турецком середняке не смог заиграть. Игроков этого состава никуда не зовут в Европе, кроме трех фамилий и это вообще не русские ребята. И честно говоря, наверное хорошо что мы не играем сейчас в Европе, мы и так уже упали на тот момент на 12-14 место. Когда-то всё закончится, я надеюсь, и здесь всё обнулится. Может за эти ближайшие 5-6 лет что мы будем за «стеной» мы сможем вырастить хотя бы 5-6 добротных ребят. И почему то очень сомнительно, что эти ребята будут из Зенита. Посмотрите на результаты игроков Семаковского Зенита в Европе, Дзюбы (4 игры 1 гол и скамейка), Азмуна (почти 30 игр и 5 голов и скамейка) . И ещё, не менее унылое. Вопрос к управленцам Зенитовской академии за последние 10-15 лет…собственно где люди то? Скажите, ну вот Мостовой, Круговой, Кержаков, Кузяев, на бумаге да, но если присмотреться, Мостовой это человек из академии Локо, Кругового продали в Уфу потом купили обратно, кузяева просто выкинули а потом выкупили из Терека обратно (потрясающая скаутерская работа), Кержаков вообще к современной академии зенита не имеет никого отношения, он выпускник тогдашней «Смены»… собственно вопрос зачем вам вообще академия? Смотреть на этот Зенит вообще не хочется, к привлечению воспитанников ни у кого «не стоит», просто делают результат за счет трех игроков, у которых на голову выше уровень индивидуального мастерства, как только одного из этих трех игроков нет, Зенит сразу начинает «плыть», и никакая магия (копия Зидана) Семака не спасает. И это не только моё мнение, за 23-й год ни один матч Зенита не попал в топ-10 по тв рейтингам.
Нудный чемпион Рубин в 2009 году стал самым результативным клубом чемпионата. Про уровень того чемпионата, думаю, писать не стоит. Или про победу над Барсой в гостях.
+11
0
+11
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Всё знаю
Ответ CaSpeR-13
Что ж когда медведев был президентом СКА то не взял 5 кубков если он секреты знает?
Он тогда не просмотрел 800 игр , да и йозе Марино в команде ещё не было.
+11
-1
+10
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rwm7
Секрет один - в футболе нет потолка зарплат
+8
0
+8
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Ron Weasley
Александр Медведев: "Слушай Рома и запоминай. Главный секрет в 5 титулах подряд. Деньги, деньги и ещё ра з деньги. И свои люди в судейском корпусе и РФС
+10
-3
+7
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Алексей Куликов
Ответ Oleg Olegov
Значит, СКА выходит на бразильский рынок
на канадский
+11
-4
+7
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Ярослав Гордеев
Сейчас Россия 25 выиграет 25 суперсерий у сборной Беларуси
+7
-1
+6
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Сергей Лимонников
Ответ Михаил Савченко
Матч ТВ принадлежит Зениту? Ого, не знал, как так получилось?
всего-то газпром медиа
+6
0
+6
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oberkorn
Они даже не понимают, что без бабла Газпрома, они никто
+9
-3
+6
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Николай Володин
Хахахахахахахахахаха
+6
0
+6
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