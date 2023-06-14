Пьетранжело праздновал победу в Кубке Стэнли с дочерью: «Полгода назад она не могла есть, говорить, ходить. Я был готов закончить карьеру ради нее»

Теги Кубок Стэнли НХЛ Алекс Пьетранжело Вегас Хоккей

Алекс Пьетранжело высказался о победе в Кубке Стэнли после болезни дочери.

«Вегас» стал обладателем трофея, обыграв «Флориду» в финальной серии (4-1). Защитник «Голден Найтс» Пьетранжело праздновал победу вместе с дочерью Эвелин.

«Это самый сюрреалистический момент в моей жизни. Держать ее в моих объятиях, праздновать папину победу в Кубке Стэнли, просто праздновать что угодно...

Вы должны понять, что значит для нее быть здесь, со мной, с нам. Шесть месяцев назад она не могла есть, не могла говорить, не могла ходить. Шесть месяцев назад я был готов закончить свою карьеру ради нее.

Тогда я никогда не представлял себе подобного момента. И теперь, выиграть Кубок, чтобы она бегала по льду и праздновала вместе с нами, – мечты действительно сбываются. И это мечта», – сказал Пьетранжело.

В декабре стало известно, что осложнение гриппа у Эвелин переросло в поражение головного мозга и потерю двигательных навыков. К лету девочка поправилась. 

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3 комментария

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Su
как же это прекрасно!! здоровья малышке!!!!
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Рома Павлычев
Здоровья Эвелин!
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Andrew Diggins
Победа Вегаса, на мой скромный взгляд, одна из самых трогательных за многие годы (с учетом истории Алекса, Маршессо, Стоуна, Мартинеса, который забил победный гол в 2014 и Райлли Смита). Здоровья дочке!
+4
0
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