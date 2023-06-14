Пьетранжело праздновал победу в Кубке Стэнли с дочерью: «Полгода назад она не могла есть, говорить, ходить. Я был готов закончить карьеру ради нее»

Алекс Пьетранжело высказался о победе в Кубке Стэнли после болезни дочери.

« » стал обладателем трофея, обыграв «Флориду» в финальной серии (4-1). Защитник «Голден Найтс» праздновал победу вместе с дочерью Эвелин.

«Это самый сюрреалистический момент в моей жизни. Держать ее в моих объятиях, праздновать папину победу в Кубке Стэнли, просто праздновать что угодно...

Вы должны понять, что значит для нее быть здесь, со мной, с нам. Шесть месяцев назад она не могла есть, не могла говорить, не могла ходить. Шесть месяцев назад я был готов закончить свою карьеру ради нее.

Тогда я никогда не представлял себе подобного момента. И теперь, выиграть , чтобы она бегала по льду и праздновала вместе с нами, – мечты действительно сбываются. И это мечта», – сказал Пьетранжело.

В декабре стало известно, что осложнение гриппа у Эвелин переросло в поражение головного мозга и потерю двигательных навыков. К лету девочка поправилась.