Пьетранжело праздновал победу в Кубке Стэнли с дочерью: «Полгода назад она не могла есть, говорить, ходить. Я был готов закончить карьеру ради нее»
Алекс Пьетранжело высказался о победе в Кубке Стэнли после болезни дочери.
«Вегас» стал обладателем трофея, обыграв «Флориду» в финальной серии (4-1). Защитник «Голден Найтс» Пьетранжело праздновал победу вместе с дочерью Эвелин.
«Это самый сюрреалистический момент в моей жизни. Держать ее в моих объятиях, праздновать папину победу в Кубке Стэнли, просто праздновать что угодно...
Вы должны понять, что значит для нее быть здесь, со мной, с нам. Шесть месяцев назад она не могла есть, не могла говорить, не могла ходить. Шесть месяцев назад я был готов закончить свою карьеру ради нее.
Тогда я никогда не представлял себе подобного момента. И теперь, выиграть Кубок, чтобы она бегала по льду и праздновала вместе с нами, – мечты действительно сбываются. И это мечта», – сказал Пьетранжело.
В декабре стало известно, что осложнение гриппа у Эвелин переросло в поражение головного мозга и потерю двигательных навыков. К лету девочка поправилась.
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