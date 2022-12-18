Осложнение гриппа у дочери Пьетранжело переросло в поражение головного мозга и потерю двигательных навыков. Состояние ребенка улучшилось

уезжал из расположения « » из-за болезни своей дочери.

Ранее в декабре стало известно, что канадец покинул расположение клуба.

Сейчас хоккеист вернулся в команду и принял участие в утренней раскатке в преддверии матча регулярного чемпионата против «Айлендерс».

После тренировки Пьетранжело в общении с прессой рассказал, что его 4-летняя дочь Эвелин заболела гриппом на День Благодарения.

Осложнение заболевания переросло в поражение ее головного мозга и потерю двигательных навыков, способность есть, ходить, говорить и даже открывать глаза.

Игрок сообщил, что состояние его дочери сильно улучшилось в последние пару дней, девочка чувствует себя лучше, врачи ожидают полного выздоровления Эвелин, и это поспособствовало возвращению Пьетранжело в расположение «Голден Найтс».

В нынешнем сезоне защитник провел 23 игры и набрал 21 (3+18) очко при полезности «плюс 4».