Осложнение гриппа у дочери Пьетранжело переросло в поражение головного мозга и потерю двигательных навыков. Состояние ребенка улучшилось
Алекс Пьетранжело уезжал из расположения «Вегаса» из-за болезни своей дочери.
Ранее в декабре стало известно, что канадец покинул расположение клуба.
Сейчас хоккеист вернулся в команду и принял участие в утренней раскатке в преддверии матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».
После тренировки Пьетранжело в общении с прессой рассказал, что его 4-летняя дочь Эвелин заболела гриппом на День Благодарения.
Осложнение заболевания переросло в поражение ее головного мозга и потерю двигательных навыков, способность есть, ходить, говорить и даже открывать глаза.
Игрок сообщил, что состояние его дочери сильно улучшилось в последние пару дней, девочка чувствует себя лучше, врачи ожидают полного выздоровления Эвелин, и это поспособствовало возвращению Пьетранжело в расположение «Голден Найтс».
В нынешнем сезоне защитник провел 23 игры и набрал 21 (3+18) очко при полезности «плюс 4».
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