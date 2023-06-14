Фетисов о Кубке Стэнли: «Серьезная война на протяжении нескольких месяцев – летят зубы, ломаются кости, трещат связки. Ощущаешь себя мужиком, когда получаешь трофей»

Теги Кубок Стэнли Вячеслав Фетисов НХЛ Хоккей

Вячеслав Фетисов поделился воспоминаниями об участии в плей-офф НХЛ.

– Вы как человек, бравший Кубок Стэнли, скажите, какие это эмоции? Можно сравнить с титулами, выигранными в национальной сборной? Многие хоккеисты заявляли, что Кубок Стэнли – мечта каждого мальчишки, любящего хоккей.

– Я мечтал об олимпийском золоте и испытал это два раза, выигрывал семь чемпионатов мира. Эмоции несравнимые, так как Кубок Стэнли – серьезный марафон, он стоит особняком. Нужно биться в каждом игровом отрезке: летят зубы, ломаются кости, трещат связки. То есть это серьезная война, мужская, на протяжении нескольких месяцев.

Конечно, когда ты получаешь этот кубок – ощущаешь себя мужиком. Еще раз: Олимпийские игры – гордость за страну, а Кубок Стэнли – твой успех, успех твоей команды, твоей семьи. Незабываемые ощущения, никогда не забуду. Мне долго пришлось ждать этого момента, потому что я выиграл первый Кубок Стэнли в 39 лет.

У меня еще есть тренерский опыт. На второй год тренерской работы мы выиграли Кубок Стэнли. Там другие ощущения: ты стоишь на лавке и видишь, как 22 мужика прыгают как пацаны, весь мир на них смотрит. В такую ситуацию ни за деньги, ни по блату попасть невозможно, – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.

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12 комментариев

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ilya1809
Ответ if65
Что конкретно он хренового сделал? Только без общих фраз, а по пунктам раз, два, три и т.д.
Поддерживает законопроекты,те что направлены против инакомыслия и свободовыражения.Это полбеды, даже нормальную дисскусию не делает, не создает прения при обсуждения законопректов.Просто нажимает кнопочку там где велено.разочек что то тявкнул ,что не согласен, но кнопочку нажал и в целом дисккуссию свернул.
+4
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Антон
Этот всё воюет, боец невидимого фронта.
+6
-3
+3
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sashkaaa
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
А без всего этого нельзя ощущать себя мужиком?
Можно, просто один из примеров ведь. В целом всё что он сказал звучит неожиданно адекватно
+2
0
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0:4 на спотифай камп ноу
А без всего этого нельзя ощущать себя мужиком?
+3
-2
+1
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if65
Ответ ilya1809
Поддерживает законопроекты,те что направлены против инакомыслия и свободовыражения.Это полбеды, даже нормальную дисскусию не делает, не создает прения при обсуждения законопректов.Просто нажимает кнопочку там где велено.разочек что то тявкнул ,что не согласен, но кнопочку нажал и в целом дисккуссию свернул.
Какие именно законопроекты? Опять одни общие фразы!
+1
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Олег Мохов
Тонкий намек на то что в думу попадают по блату
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eld_14
Специальная операция*
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Beloded2007
Роман Ротенберг: "Посмотрев 800 матчей, я ощутил себя мужиком"
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борецЗАнеСправедливость
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
А без всего этого нельзя ощущать себя мужиком?
Нет, только так!
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