Фетисов о Кубке Стэнли: «Серьезная война на протяжении нескольких месяцев – летят зубы, ломаются кости, трещат связки. Ощущаешь себя мужиком, когда получаешь трофей»

Вячеслав Фетисов поделился воспоминаниями об участии в плей-офф НХЛ.

– Вы как человек, бравший , скажите, какие это эмоции? Можно сравнить с титулами, выигранными в национальной сборной? Многие хоккеисты заявляли, что Кубок Стэнли – мечта каждого мальчишки, любящего хоккей.

– Я мечтал об олимпийском золоте и испытал это два раза, выигрывал семь чемпионатов мира. Эмоции несравнимые, так как Кубок Стэнли – серьезный марафон, он стоит особняком. Нужно биться в каждом игровом отрезке: летят зубы, ломаются кости, трещат связки. То есть это серьезная война, мужская, на протяжении нескольких месяцев.

Конечно, когда ты получаешь этот кубок – ощущаешь себя мужиком. Еще раз: Олимпийские игры – гордость за страну, а Кубок Стэнли – твой успех, успех твоей команды, твоей семьи. Незабываемые ощущения, никогда не забуду. Мне долго пришлось ждать этого момента, потому что я выиграл первый Кубок Стэнли в 39 лет.

У меня еще есть тренерский опыт. На второй год тренерской работы мы выиграли Кубок Стэнли. Там другие ощущения: ты стоишь на лавке и видишь, как 22 мужика прыгают как пацаны, весь мир на них смотрит. В такую ситуацию ни за деньги, ни по блату попасть невозможно, – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.