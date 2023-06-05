Фетисов о финале Кубка Стэнли: «Не сказал бы, что «Вегас» фаворит, но «Флорида» попала на команду на кураже. Будет интересна сегодняшняя игра»

Вячеслав Фетисов ответил на вопрос о фаворите финала Кубка Стэнли.

В первом матче « » одержал победу над «Флоридой» со счетом 5:2.

«У меня спрашивают постоянно, я просто могу сказать из своего опыта. Когда я играл в финале, мы выиграли в четырех матчах полуфинал, ждали «Нью-Джерси» почти 10 дней. Я, конечно, хотел бы, чтобы « » постаралась выиграть. Но опять подсказывает практика, что не всегда такой большой перерыв в конце сезона дает возможность иметь дополнительное преимущество перед командой, которая выбилась в финал, сыграв больше игр.

Я игру не смотрел, но по моментам в первом матче думаю, что были несогласованность или ошибки [у «Флориды»], которые позволили «Вегасу» в первом матче победить».

Я бы не сказал, что «Вегас» – это фаворит, финал – это всегда особое дело, там всякие нюансы бывают. Но, казалось бы, что «Флорида» разобралась с «Бостоном», которому предрекали победу, и вынесла в четырех играх «Каролину», вот попала сейчас на, казалось бы, уставшую команду, но она на таком кураже, будет интересна сегодняшняя игра», – сказал двукратный олимпийский чемпион.