Фетисов о «Вегасе»: «Система дает возможность клубу с первого года попасть в финал. Для нас хороший пример того, как нужно строить лигу, чтобы были равные возможности у всех»

Теги Кубок Стэнли Вячеслав Фетисов НХЛ КХЛ Вегас ТАСС Хоккей

Вячеслав Фетисов объяснил выход «Вегаса» в финал Кубка Стэнли правильной организацией НХЛ.

«С чем можно связать успешное выступление «Вегаса» в плей-офф НХЛ, если за шесть лет у клуба два финала Кубка Стэнли? Ответ – в вопросе, система, созданная с соблюдением спортивного принципа, дает возможность клубу с первого года попасть в финал розыгрыша Кубка Стэнли.

Для нас хороший пример того, как нужно и можно строить лигу, чтобы были равные возможности у всех, без клубов, которые имеют особые условия. За счет спортивного принципа поднимать и интерес, и, самое главное, рост мастерства игроков благодаря серьезной конкуренции.

Поэтому по финансовым показателям, по вовлечению болельщиков в орбиту Национальной хоккейной лиги мы видим постоянный прогресс, там все правильно сделано. Люди ходят и на регулярный чемпионат, потому что им интересно, там конкуренция постоянная, но и все такое прочее. Еще раз – спортивный принцип с соблюдением равных возможностей дает шанс любому клубу претендовать на чемпионское звание. Считаю, что это самый правильный принцип.

«Вегас» – вторая команда, которая совсем недавно зашла и играла в плей-офф с первого сезона, и «Анахайм», который пришел лет 20 назад, уже выиграл Кубок Стэнли. Равные возможности – это единственный путь к прогрессу.

Для нашей страны, где хоккей является национальной игрой, равные возможности – это и уважение людей, которые живут на разных территориях, и, самое главное, соблюдение спортивного принципа, который дает понять, кто у нас хороший тренер, кто у нас хороший менеджер, кто у нас суперигрок, где у нас хоккей любят», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.

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6 комментариев

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bel01
Ротнеберг и СКА вышли из чата.
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Mikl_5555
и какой вывод из этой болтовни сделать то можно??
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Кавабунга Шреддоголовый
ЦСКА и СКА вышли из чата
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Макс Смирнов
Такую банальщину несет , дурачка включает 🤦🏻‍♂️
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Savardus
Ведь, как известно, Адмирал, играющий, кстати, на ФЕТИСОВ арене, с первого же года начал до финалов доходить. А участники финала в КХЛ от Запада вообще каждый год меняются, за последние 10 лет ни одного повтора. Ага
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Oleg Olegov
Когда-то Фетисов активно продвигал идею ЕАХЛ, и частично ему это удалось через создание КХЛ.
Но по итогу КХЛ превратилась в ту же самую Суперлигу, только с другим названием. Поэтому толку от этих разговоров Фетисова нет. Сколько конфетку не делай, все равно получается танк.
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