Фетисов о «Вегасе»: «Система дает возможность клубу с первого года попасть в финал. Для нас хороший пример того, как нужно строить лигу, чтобы были равные возможности у всех»

Вячеслав Фетисов объяснил выход «Вегаса» в финал Кубка Стэнли правильной организацией НХЛ.

«С чем можно связать успешное выступление « » в плей-офф , если за шесть лет у клуба два финала Кубка Стэнли? Ответ – в вопросе, система, созданная с соблюдением спортивного принципа, дает возможность клубу с первого года попасть в финал розыгрыша Кубка Стэнли.

Для нас хороший пример того, как нужно и можно строить лигу, чтобы были равные возможности у всех, без клубов, которые имеют особые условия. За счет спортивного принципа поднимать и интерес, и, самое главное, рост мастерства игроков благодаря серьезной конкуренции.

Поэтому по финансовым показателям, по вовлечению болельщиков в орбиту Национальной хоккейной лиги мы видим постоянный прогресс, там все правильно сделано. Люди ходят и на регулярный чемпионат, потому что им интересно, там конкуренция постоянная, но и все такое прочее. Еще раз – спортивный принцип с соблюдением равных возможностей дает шанс любому клубу претендовать на чемпионское звание. Считаю, что это самый правильный принцип.

«Вегас» – вторая команда, которая совсем недавно зашла и играла в плей-офф с первого сезона, и «Анахайм», который пришел лет 20 назад, уже выиграл . Равные возможности – это единственный путь к прогрессу.

Для нашей страны, где хоккей является национальной игрой, равные возможности – это и уважение людей, которые живут на разных территориях, и, самое главное, соблюдение спортивного принципа, который дает понять, кто у нас хороший тренер, кто у нас хороший менеджер, кто у нас суперигрок, где у нас хоккей любят», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.