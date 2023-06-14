Барбашев набрал 18 очков в плей-офф – 2-й результат за 10 лет для игроков, перешедших на дедлайне

Иван Барбашев набрал 18 очков в плей-офф – 2-й результат за 10 лет для игроков с дедлайна.

Форвард « » забросил шайбу в пятом матче финальной серии с «Флоридой» (9:3, 4-1) и стал обладателем Кубка Стэнли.

27-летний россиянин, перешедший в «Голден Найтс» из «Сент-Луиса» по ходу сезона, завершил победный плей-офф с 18 (7+11) очками в 22 играх при общей полезности «+14».

Его бомбардирский результат в розыгрыше Кубка Стэнли стал вторым за последние 10 лет среди игроков НХЛ, сменивших команду перед дедлайном.

Больше за это время набрал только за «Лос-Анджелес» в 2014 году – 22 (14+8) очка в 26 играх.

Третий результат делят (2016, «Питтсбург», 16 очков в 24 играх, 6+10) и (2019, «Бостон», 16 очков в 24 играх, 9+7).

Пятый результат делят (2014 год, «Рейнджерс», 15 очков в 25 играх, 8+7) и Пол Штястны (2018 год, «Виннипег», 15 очков в 17 играх, 6+9).

Рекорд НХЛ по очкам в плей-офф для игроков, обменянных перед дедлайном (введен с 1980 года), принадлежит Мариану Госсе (2008 год, «Питтсбург», 26 очков в 20 играх, 12+14).

Рекорд по очкам в плей-офф для игроков, обменянных по ходу сезона – Фрэнку Маховличу (1971 год, «Монреаль», 27 очков в 20 играх, 14+13).