Барбашев набрал 18 очков в плей-офф – 2-й результат за 10 лет для игроков, перешедших на дедлайне

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Иван Барбашев набрал 18 очков в плей-офф – 2-й результат за 10 лет для игроков с дедлайна.

Форвард «Вегаса» забросил шайбу в пятом матче финальной серии с «Флоридой» (9:3, 4-1) и стал обладателем Кубка Стэнли. 

27-летний россиянин, перешедший в «Голден Найтс» из «Сент-Луиса» по ходу сезона, завершил победный плей-офф с 18 (7+11) очками в 22 играх при общей полезности «+14». 

Его бомбардирский результат в розыгрыше Кубка Стэнли стал вторым за последние 10 лет среди игроков НХЛ, сменивших команду перед дедлайном.

Больше за это время набрал только Мариан Габорик за «Лос-Анджелес» в 2014 году – 22 (14+8) очка в 26 играх.

Третий результат делят Карл Хагелин (2016, «Питтсбург», 16 очков в 24 играх, 6+10) и Чарли Койл (2019, «Бостон», 16 очков в 24 играх, 9+7).

Пятый результат делят Мартен Сен-Луи (2014 год, «Рейнджерс», 15 очков в 25 играх, 8+7) и Пол Штястны (2018 год, «Виннипег», 15 очков в 17 играх, 6+9).

Рекорд НХЛ по очкам в плей-офф для игроков, обменянных перед дедлайном (введен с 1980 года), принадлежит Мариану Госсе (2008 год, «Питтсбург», 26 очков в 20 играх, 12+14).

Рекорд по очкам в плей-офф для игроков, обменянных по ходу сезона – Фрэнку Маховличу (1971 год, «Монреаль», 27 очков в 20 играх, 14+13).

1 комментарий

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Антон Никитин
Барбашев шикарно отыграл, особенно если сравнивать его результативность в плове времён СЛБ
+3
0
+3
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