Мильштейн о Барбашеве и Кубке Стэнли: «Устроим праздник на яхте в Майами, может быть»

Теги Кубок Стэнли НХЛ Вегас Иван Барбашев Матч ТВ Дэн Мильштейн Хоккей

Дэн Мильштейн высказался о том, что Иван Барбашев не сможет привезти Кубок Стэнли в Россию.

«Вегас» с российским форвардом в составе обыграл «Флориду» в финальной серии (4-1, 9:3 в пятом матче).

27-летний Барбашев стал двукратным обладателем трофея. 

«Мы не говорили насчет того, куда везти Кубок Стэнли. К сожалению, НХЛ не пустит чашу в Россию. А свой дом в Сент-Луисе он уже продал.

Вообще у нас есть традиция – когда кто-то из моих друзей выигрывает Кубок Стэнли, мы устраиваем праздник на яхте в Майами. Я поговорю с Иваном, и может быть, его этот вариант устроит», – сказал агент хоккеиста. 

2 комментария

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nightingale46
Дэн его агент? Ване тогда нечего переживать - в последнее время он прямо отличные контракты выбивает ребятам!
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Кагов
Лучше на берег Берингова пролива, с нашего берега будет видно. Но лучше там в проливе на катере вдоль границы прокатить, будет круче, чем Крошка моя Кучерова на реке по Тампе! Мильштейн организовал то, может и это организовать, отличный агент! И для рекламы Севморпути нужно, договорённость Нашего президента с Китаем продвинуть! А что, вдруг сработает, сейчас в Питере на открывающемся экономическом форуме договорятся!? Иногда все случается круче любой фантазии!
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