Мильштейн о Барбашеве и Кубке Стэнли: «Устроим праздник на яхте в Майами, может быть»

Дэн Мильштейн высказался о том, что Иван Барбашев не сможет привезти Кубок Стэнли в Россию.

« » с российским форвардом в составе обыграл «Флориду» в финальной серии (4-1, 9:3 в пятом матче).

27-летний стал двукратным обладателем трофея.

«Мы не говорили насчет того, куда везти Кубок Стэнли. К сожалению, не пустит чашу в Россию. А свой дом в Сент-Луисе он уже продал.

Вообще у нас есть традиция – когда кто-то из моих друзей выигрывает , мы устраиваем праздник на яхте в Майами. Я поговорю с Иваном, и может быть, его этот вариант устроит», – сказал агент хоккеиста.