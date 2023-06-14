Мильштейн о Барбашеве и Кубке Стэнли: «Устроим праздник на яхте в Майами, может быть»
Дэн Мильштейн высказался о том, что Иван Барбашев не сможет привезти Кубок Стэнли в Россию.
«Вегас» с российским форвардом в составе обыграл «Флориду» в финальной серии (4-1, 9:3 в пятом матче).
27-летний Барбашев стал двукратным обладателем трофея.
«Мы не говорили насчет того, куда везти Кубок Стэнли. К сожалению, НХЛ не пустит чашу в Россию. А свой дом в Сент-Луисе он уже продал.
Вообще у нас есть традиция – когда кто-то из моих друзей выигрывает Кубок Стэнли, мы устраиваем праздник на яхте в Майами. Я поговорю с Иваном, и может быть, его этот вариант устроит», – сказал агент хоккеиста.
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