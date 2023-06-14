Третьяк о Бобровском: «Флорида» обыграла фаворитов, там 70% – его заслуга. В финале защита просто развалилась, ее разрывали»

Теги Торонто Бостон Каролина Флорида Кубок Стэнли Владислав Третьяк Сергей Бобровский НХЛ ТАСС Хоккей

Владислав Третьяк считает, что Сергей Бобровский не заслуживает претензий за игру в финале.

«Флорида» уступила «Вегасу» в финальной серии плей-офф НХЛ (1-4, 3:9 в пятом матче). 

Российский вратарь пропустил 8 шайб, отразив 23 броска по своим воротам из 31. 

В финальной серии у него 1 победа при 4 поражениях и 84,4% отраженных бросков. 

«Если бы не его блистательная игра, вряд ли бы «Флорида» дошла до финала. Конечно, его команда послабее «Вегаса». У соперника сильные нападение и защита, и то, что «Флорида» вообще попала в финал, – дорогого стоит, это большой успех команды.

По моему мнению, фаворитами в плей-офф были «Бостон», «Торонто», «Каролина». Но «Флорида» обыграла эти команды, и в тех победах 70% – заслуга Бобровского.

В последних матчах с «Вегасом», конечно, защита просто развалилась, ее разрывали после выходов «два в один», с добивания, вопросов к Бобровскому быть не может», – сказал президент ФХР и бывший вратарь сборной СССР.

Бобровского просто бросили в решающей игре финала: пропустил 8, но доиграл до сирены

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5 комментариев

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5kywn5cddd
Хахахаххаха
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Krammark1971
Как будто финал состоит из одного матча. Обыграли всех очковых лидеров сезона,а теперь,оказывается, Вегас конечно сильнее. Логично,че... Но говорить надо,вот и говорю...
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2hsjck49rf
А по каткам что?
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Анатолий Magicbrain
Вот если бы во Флориде было больше катков и результат мог быть совсем иным»- добавил Вадя
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