Третьяк о Бобровском: «Флорида» обыграла фаворитов, там 70% – его заслуга. В финале защита просто развалилась, ее разрывали»

Владислав Третьяк считает, что Сергей Бобровский не заслуживает претензий за игру в финале.

«Флорида» уступила «Вегасу» в финальной серии плей-офф (1-4, 3:9 в пятом матче).

Российский вратарь пропустил 8 шайб, отразив 23 броска по своим воротам из 31.

В финальной серии у него 1 победа при 4 поражениях и 84,4% отраженных бросков.

«Если бы не его блистательная игра, вряд ли бы « » дошла до финала. Конечно, его команда послабее «Вегаса». У соперника сильные нападение и защита, и то, что «Флорида» вообще попала в финал, – дорогого стоит, это большой успех команды.

По моему мнению, фаворитами в плей-офф были «Бостон», «Торонто», «Каролина». Но «Флорида» обыграла эти команды, и в тех победах 70% – заслуга Бобровского.

В последних матчах с «Вегасом», конечно, защита просто развалилась, ее разрывали после выходов «два в один», с добивания, вопросов к Бобровскому быть не может», – сказал президент ФХР и бывший вратарь сборной СССР.

Бобровского просто бросили в решающей игре финала: пропустил 8, но доиграл до сирены