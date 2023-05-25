Владислав Третьяк: «Бобровский – патриот, всегда приезжал в сборную. Он демонстрирует планете силу русской вратарской школы»

Владислав Третьяк считает Сергея Бобровского гордостью российского хоккея.

«Флорида» обыграла «Каролину» и вышла в финал Кубка Стэнли-2023. Вратарь «Пантерс» Бобровский отбил 36 бросков из 39 в четвертой игре с «Харрикейнс» (4:3, 4-0 в серии), одержав 11-ю победу в текущем плей-офф.

«От всей души поздравляю Бобровского с большим успехом, с выходом в финал плей-офф НХЛ. Я слежу за всеми нашими хоккеистами, всем желаю удачи. Но вратарям, конечно, уделяю особое внимание.

Сергей – это гордость нашего хоккея. Он профессионал, великолепный мастер, голкипер очень высокого уровня. Бобровский – отличный человек, патриот, всегда приезжал в сборную, помогал выигрывать титулы и медали.

То, что «Флорида» прошла в финал Кубка Стэнли, – огромная заслуга Бобровского. В серии с «Каролиной» на нашего вратаря выпала огромная нагрузка. Играть по три овертайма вратарю очень тяжело, это огромная ответственность, нужна предельная концентрация. Но Сергей показал, что у него все в порядке и с психологией, и со спортивной формой. Он выручал команду, приводил ее к победам.

Сейчас Бобровский – один из сильнейших вратарей мира, он демонстрирует всей планете силу русской вратарской школы. Впереди у него финал, выиграть решающую серию – это всегда самое трудное. Искренне пожелаю Сергею успехов и удачи. Буду болеть за Бобровского», – сказал президент ФХР Третьяк.

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