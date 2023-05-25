Владислав Третьяк: «Бобровский – патриот, всегда приезжал в сборную. Он демонстрирует планете силу русской вратарской школы»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Каролина Флорида Кубок Стэнли Владислав Третьяк Сергей Бобровский НХЛ Чемпионат.com Хоккей

Владислав Третьяк считает Сергея Бобровского гордостью российского хоккея.

«Флорида» обыграла «Каролину» и вышла в финал Кубка Стэнли-2023. Вратарь «Пантерс» Бобровский отбил 36 бросков из 39 в четвертой игре с «Харрикейнс» (4:3, 4-0 в серии), одержав 11-ю победу в текущем плей-офф.

«От всей души поздравляю Бобровского с большим успехом, с выходом в финал плей-офф НХЛ. Я слежу за всеми нашими хоккеистами, всем желаю удачи. Но вратарям, конечно, уделяю особое внимание.

Сергей – это гордость нашего хоккея. Он профессионал, великолепный мастер, голкипер очень высокого уровня. Бобровский – отличный человек, патриот, всегда приезжал в сборную, помогал выигрывать титулы и медали.

То, что «Флорида» прошла в финал Кубка Стэнли, – огромная заслуга Бобровского. В серии с «Каролиной» на нашего вратаря выпала огромная нагрузка. Играть по три овертайма вратарю очень тяжело, это огромная ответственность, нужна предельная концентрация. Но Сергей показал, что у него все в порядке и с психологией, и со спортивной формой. Он выручал команду, приводил ее к победам.

Сейчас Бобровский – один из сильнейших вратарей мира, он демонстрирует всей планете силу русской вратарской школы. Впереди у него финал, выиграть решающую серию – это всегда самое трудное. Искренне пожелаю Сергею успехов и удачи. Буду болеть за Бобровского», – сказал президент ФХР Третьяк.

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7 комментариев

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Olga.t
Бобровский прекрасный вратарь, но не надо разным третьякам, ротенбергам и фетисовым примазываться к его славе.
Надеюсь, он таким не станет.
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ральф шумахер
Главное чтоб по завершении карьеры не стал таким как третьяк, ставший посмешищем.
+7
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Pink Floyd1276
Патриот, русская идея, Достоевский, держава (Брат 2).
+2
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Melnikov1968
Просто поздравить нельзя? Обязательно приплетет патриотизм. Это слово уже так заезд ли, что скоро оно потеряет смысл.
+2
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Павел Зарубин
Странно что еще Ротенберг не отметился в поздравлениях
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music35930
А при Третьяке сборная РФ взяла только 1 золото на ЧМ в 2014 году и то потому, что все сборные после ОИ-2014( на котором Россия вдула Финам) на чемпионат привезли вторые составы.
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Юрий Рыбаков
Ага,только,играет не за рубли и юани.
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