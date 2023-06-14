Рашит Давыдов о Бобровском в финале: «Его сэйвы держали «Флориду» на плаву. Но если команда не помогает, справиться с валом моментов сложно»

Теги Флорида Кубок Стэнли Рашит Давыдов Сергей Бобровский НХЛ Вегас ТАСС Хоккей

Рашит Давыдов считает, что Сергей Бобровский остался без поддержки в финале Кубка Стэнли.

«Флорида» уступила «Вегасу» в финальной серии плей-офф НХЛ (1-4, 3:9 в пятом матче). 

Российский вратарь пропустил 8 шайб, отразив 23 броска по своим воротам из 31. 

В финальной серии у него 1 победа при 4 поражениях и 84,4% отраженных бросков. 

«Сказалась большая разница в уровне команд, на Сергея выпала колоссальная нагрузка. Хотелось, чтобы в обороне ему помогали, ему было крайне тяжело, учитывая, что в этом году весь Кубок Стэнли он провел мощно.

Но даже если вратарь играет «на ноль», это делается с помощью всей пятерки на льду. В современном, агрессивном, насыщенным, динамичном хоккее такой нюанс стоит учитывать.

Когда моменты возникают без сопротивления, то вратарю противостоять им крайне сложно. Можно сделать кучу сэйвов, но если команда в обороне не помогает, то моментов возникает очень много, как было в этой серии.

При этом у Сергея сумасшедший показатель по отбитым броскам, и это говорит о том, что 100-процентных голевых моментов у его ворот создавалось большое количество, и его сэйвы держали «Флориду» на плаву. Но одному справиться со всем этим валом моментов сложно», – сказал бывший тренер вратарей сборной России.  

Бобровского просто бросили в решающей игре финала: пропустил 8, но доиграл до сирены

2 комментария

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seka@
Скажем честно, Флорида - очень посредственная команда, на их счастье Боб поймал кураж и смог их дотащить до финала, но он не волшебник, ему надо как-то помогать, а у Пантерс в обороне проходной двор
+5
-1
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Евгений Кузнецов
Дааа. Защитка у Флориды очень слабая. Нападающие Вегаса просто кайфовали.
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