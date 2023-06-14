«Вегас» забросил 26 шайб в 5 матчах финала с «Флоридой». Это 4-й результат в истории и лучший с 1991 года

«Вегас» забросил 26 шайб в 5 матчах финала с «Флоридой» – 4-й результат в истории НХЛ.

«Голден Найтс» выиграли , обыграв «Пантерс» в финальной серии (4-1, 9:3 в пятом матче).

Всего в серии «Вегас» забросил 26 шайб в 5 матчах и разделил 4-е место в истории лиги по числу голов за один финал.

Рекорд был установлен «Монреалем» в 1973 году – 33 шайбы в 6 играх серии с «Чикаго» (4-2).

На втором месте результат « » в 1991 году – 28 шайб в 6 играх серии с «Миннесотой Норт Старс» (4-2), на третьем – результат « » в 1955 году – 27 шайб в 7 играх серии с « » (4-3).

« » разделил 4-е место с двумя результатами «Айлендерс». Клуб с Лонг-Айленда забрасывал по 26 шайб в финалах с «Филадельфией» в 1980 году (в 6 играх, 4-2) и «Миннесотой Норт Старс» в 1981 году (в 5 играх, 4-1).