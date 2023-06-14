«Вегас» забросил 26 шайб в 5 матчах финала с «Флоридой». Это 4-й результат в истории и лучший с 1991 года

Теги рейтинги Питтсбург Айлендерс Монреаль Флорида Кубок Стэнли Детройт Сергей Бобровский НХЛ Вегас Хоккей

«Вегас» забросил 26 шайб в 5 матчах финала с «Флоридой» – 4-й результат в истории НХЛ.

«Голден Найтс» выиграли Кубок Стэнли, обыграв «Пантерс» в финальной серии (4-1, 9:3 в пятом матче). 

Всего в серии «Вегас» забросил 26 шайб в 5 матчах и разделил 4-е место в истории лиги по числу голов за один финал. 

Рекорд был установлен «Монреалем» в 1973 году – 33 шайбы в 6 играх серии с «Чикаго» (4-2). 

На втором месте результат «Питтсбурга» в 1991 году – 28 шайб в 6 играх серии с «Миннесотой Норт Старс» (4-2), на третьем – результат «Детройта» в 1955 году – 27 шайб в 7 играх серии с «Монреалем» (4-3). 

«Вегас» разделил 4-е место с двумя результатами «Айлендерс». Клуб с Лонг-Айленда забрасывал по 26 шайб в финалах с «Филадельфией» в 1980 году (в 6 играх, 4-2) и «Миннесотой Норт Старс» в 1981 году (в 5 играх, 4-1). 

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Кафель
Молодцы Вегас. Т.е. Коннор и Эдмонтон снова проиграли чемпионам.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mikl_5555
ошкурили кошку
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лорд раздевалки 1
Ответ Мистер Кафель
Молодцы Вегас. Т.е. Коннор и Эдмонтон снова проиграли чемпионам.
причём упирались сильнее Флорайды. восток нынче не конкурентноспособный. без чита то
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lanzar
Ответ Мистер Кафель
Молодцы Вегас. Т.е. Коннор и Эдмонтон снова проиграли чемпионам.
Это совсем меняет дело - считай до финала дошли)😂😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий