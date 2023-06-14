Бобровский после 3:9 от «Вегаса»: «Неприятно завершать сезон вот так. Но мы проделали фантастическую работу, прошли 3 раунда плей-офф»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Вегас Хоккей

Сергей Бобровский нашел поводы для оптимизма после поражения в финале Кубка Стэнли.

«Флорида» уступила «Вегасу» в финальной серии плей-офф НХЛ (1-4, 3:9 в пятом матче). 

Российский вратарь пропустил 8 шайб, отразив 23 броска по своим воротам из 31. 

«Я горжусь ребятами, для меня было привилегией играть и биться вместе с ними. Очень неприятно проигрывать с таким счетом и завершать сезон вот так. Но мы проделали фантастическую работу, и я хочу отталкиваться от этого. 

В прошлом году мы выиграли только одну серию плей-офф. В этом мы прошли три раунда. Мы строимся. Мы дошли до финала и рады этому. В следующем сезоне у нас будет еще одна возможность», – сказал Бобровский

Бобровского просто бросили в решающей игре финала: пропустил 8, но доиграл до сирены

6 комментариев

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Maxim Shumov
Защита Флориды сегодня превзошла всё, что можно было превзойти
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Дмитрий Прокуда
С такой защитой не один вратарь не вывезет
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ТумбаЮмба
До сих пор ощущение, что Боб всю регулярку копил ману и в плейофф ультанул. Но к финальной серии ульта, увы, закончилась.
+2
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Лорд раздевалки 1
3-9))
9 шайб, братцы. девять!) серёга там футбольные ворота защищал, чишо?)
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Mechel**
Фантастическую работу в сезоне проделал Вегас, а не ты и твоя команда по стечению обстоятельств, попавшая в плей-офф
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Максим
Ответ ТумбаЮмба
До сих пор ощущение, что Боб всю регулярку копил ману и в плейофф ультанул. Но к финальной серии ульта, увы, закончилась.
Ну тут скорее ульту не поддержали сопартийцы) ДД не хватило и деф просел)
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