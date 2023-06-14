Бобровский после 3:9 от «Вегаса»: «Неприятно завершать сезон вот так. Но мы проделали фантастическую работу, прошли 3 раунда плей-офф»

Сергей Бобровский нашел поводы для оптимизма после поражения в финале Кубка Стэнли.

« » уступила « » в финальной серии плей-офф (1-4, 3:9 в пятом матче).

Российский вратарь пропустил 8 шайб, отразив 23 броска по своим воротам из 31.

«Я горжусь ребятами, для меня было привилегией играть и биться вместе с ними. Очень неприятно проигрывать с таким счетом и завершать сезон вот так. Но мы проделали фантастическую работу, и я хочу отталкиваться от этого.

В прошлом году мы выиграли только одну серию плей-офф. В этом мы прошли три раунда. Мы строимся. Мы дошли до финала и рады этому. В следующем сезоне у нас будет еще одна возможность», – сказал .

Бобровского просто бросили в решающей игре финала: пропустил 8, но доиграл до сирены