Филимонов о вратарях «Салавата»: «Ежов после ухода Кошечкина – самый опытный в КХЛ, Самонов выходит на пик – лучшие учителя для Вязового»

Тренер голкиперов «Салавата» оценил вратарскую линию команды.

– Как оцените ту линию, с которой « » войдет в новый сезон?

– С Виктором Николаевичем (Козлов, главный тренер клуба - прим. ред.) мы уже сделали предварительные наброски. Видим хороший баланс во вратарской линии – опытный Ежов, выходящий на пик Самонов, начинающий карьеру в КХЛ Вязовой. Тут одна из главных и сложных задач тренеров – распределить игровое время.

Тот же Ежов после ухода Кошечкина – самый опытный голкипер в КХЛ. Тут Вязовому повезло, всегда открыт для коллег, значит, молодой вратарь имеет возможность перенять огромный опыт.

– Некоторые эксперты считают, что молодой воспитанник Вязовой по потенциалу отнюдь не Василевский и еще не заслужил место в главном клубе Республики. Это так?

– Семен сделал хороший шаг вперед в прошлом сезоне, когда из «Толпара» вышел на уровень ВХЛ. К сожалению, в розыгрыше Кубка Петрова в «Торосе» ему не удался седьмой матч серии с «Соколом», но это хороший опыт. Есть много моментов, над которыми Вязовому еще работать, и здесь Ежов и Самонов – лучшие учителя.

– Какие задачи намерены решать в предстоящем сезоне, учитывая критику экспертов, которые считают, что клубу так и не удалось усилить главную проблемную линию – атаку?

– Тут есть что возразить, все-таки у нас много молодых нападающих, которые должны прибавлять с каждым матчем и расти. Но скажу прежде всего за ключевую вратарскую линию, в которой мы видим баланс. Ее задача – выступить не хуже, чем в последнем регулярном чемпионате, и выйти в плей-офф на новый уровень.

Учитывая появление , нам это вполне по силам. Да и других задач в клубе уровня «Салавата Юлаева» и не бывает, – сказал Олег Филимонов.