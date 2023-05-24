Самонов о «Салавате»: «Цель всегда одна – Кубок Гагарина. Будем прикладывать максимум усилий, Башкортостан заждался»

Теги Салават Юлаев болельщики Виктор Козлов КХЛ Кубок Гагарина Илья Ежов Александр Самонов Владислав Ефремов Хоккей

Александр Самонов высказался о своем обмене в «Салават» из «Северстали».

– Читали в СМИ, что многие клубы обращали на вас внимание. Писали, что именно вы хотели в «Салават Юлаев». Так ли это?

– Было несколько клубов, которые интересовались мной. Какие-то предложения не нравились, Уфа была активнее всего. Рад, что «Салават» рассчитывает на меня не только сейчас, но и в долгой перспективе. Доволен, что могу развиваться в одном месте. 

– Всегда после обмена звонят руководители клуба. С кем удалось поговорить?

– Ребята написали, поздравили. Виктор Николаевич Козлов буквально через 10 минут позвонил, вкратце побеседовали. Со всеми созвонились, в этом плане все оперативно прошло. Илья Ежов поприветствовал, Влад Ефремов написал. Болельщики писали слова поддержки. 

– По комплектованию у «Салавата Юлаева» собирается хорошая команда. Какую цель вы для себя видите?

– Моя работа простая – ловить шайбу, в каждой игре давать шанс на победу. Какие-то цели команды нам объявят, но, думаю, цель всегда одна – Кубок Гагарина. Будем прикладывать максимум усилий для этого, Башкортостан заждался этого, – сказал вратарь «Салавата Юлаева».

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5 комментариев

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крок 58
Блин.. вроде в Магнитку собирался.. Салавату завидую
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Ачиваков Марат
Ответ Strannix
Цель Салавата пройти первый раунд, о кубке можно забыть навсегда. А болельщикам смириться, что клуб больше не будет чемпионом.
Откуда ты странник? Ученик Ванги, потомок Настродамуса, или внук Мессинга? Хочу тебя разочаровать, у команды Салават Ю все впереди.
+1
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Kipsone
Удачи 🍀!
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