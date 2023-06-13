Тренер вратарей «Салавата» о Ежове и Карееве в прошлом сезоне: «Регулярку провели на четыре с плюсом, в плей-офф – не получилось»

Олег Филимонов оценил игру вратарей «Салавата Юлаева» Ильи Ежова и Андрея Кареева.

– Как оцените выступление вратарской бригады – в прошлом сезоне?

– Регулярку наши голкиперы провели качественно – на четыре с плюсом, показан результат – второе место на Востоке. К сожалению, в плей-офф не получилось.

– Много критических обсуждений вызвала реакция второго номера Кареева, который через интернет показал, что был готов играть больше...

– В хоккее и особенно во вратарских линиях есть жесткая профессиональная конкуренция, в отличие от нападающих и защитников на лед выходит лишь один представитель нашего амплуа. Наверное, именно из-за этого возможны какие-то эмоциональные реакции, подкрепленные какими-то амбициями.

В прошлом сезоне наши вратари в линии очень много работали – и на тренировках, и в играх. А в плей-офф играли сильнейшие, – сказал тренер вратарей « ».