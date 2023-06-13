Плющев о лучших игроках в истории сборной: «Коноваленко, Харламов и Овечкин»

Владимир Плющев считает Александра Овечкина одним из лучших игроков сборной в истории.

– Назовите трех лучших игроков в истории отечественной сборной по вашему мнению.

– За все время, что я помню – это, наверное, , и .

– А теперь три главные победы в истории отечественной сборной?

– Было много славных побед, но я думаю, что главные – это, конечно, в Суперсерии 1972 года СССР – Канада. Ну и то, что в свое время мы были неоднократными чемпионами мира и победителями Олимпийских игр – тоже немаловажно.

Каждая победа была красочной, но я выделю серию СССР – Канада, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.