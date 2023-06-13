Плющев о лучших игроках в истории сборной: «Коноваленко, Харламов и Овечкин»

Теги Сборная России по хоккею Владимир Плющев Александр Овечкин Сборная Канады по хоккею суперсерия Валерий Харламов сборная СССР Виктор Коноваленко Хоккей

Владимир Плющев считает Александра Овечкина одним из лучших игроков сборной в истории.

– Назовите трех лучших игроков в истории отечественной сборной по вашему мнению.

– За все время, что я помню – это, наверное, Виктор Коноваленко, Валерий Харламов и Александр Овечкин.

– А теперь три главные победы в истории отечественной сборной?

– Было много славных побед, но я думаю, что главные – это, конечно, в Суперсерии 1972 года СССР – Канада. Ну и то, что в свое время мы были неоднократными чемпионами мира и победителями Олимпийских игр – тоже немаловажно.

Каждая победа была красочной, но я выделю серию СССР – Канада, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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1 комментарий

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Амфитрион
То есть, в истории отечественной сборной лучший игрок Овечкин. Вот при всем величии Овечкина, как раз в сборной у него, в основном, были не самые выдающиеся матчи, мягко говоря. Высокий экспертный уровень показывает г-н Плющев.
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