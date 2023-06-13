Плющев о том, кто может заменить Жамнова в сборной России: «У нас может быть что угодно. Могут администратора поставить тренером»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Алексей Жамнов Владимир Плющев Хоккей

Владимир Плющев высказался о ситуации с главным тренером сборной России.

– Что скажете по поводу главного тренера сборной России? Кто сможет заменить Алексея Жамнова?

– Не очень хочу это обсуждать, потому что это дело неблагодарное. А гадать на кофейной гуще бессмысленно.

У нас может быть что угодно. Могут администратора поставить тренером сборной, еще что-нибудь придумать в этом плане.

Поэтому здесь нечего обсуждать. Вот когда будет известен тренерский штаб и состав сборной, ее концепция, тогда и разберемся, – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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8 комментариев

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ОттоДракула
Полетел камень в финский огород
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Serge Vendino
Он на кого-то намекает? Хммм
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Hitgoe Himgob
Плющев разошелся)
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jqzn88xn6n
Следующая новость: «Ротенберг принял предложение стать главным тренером сборной России, у него уже есть опыт в сборной 25»
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Амфитрион
Мы все знаем мега-кандидата на пост главного тренера сборной. Причем ему фактически нет альтернатив, ни у кого в стране (да и в мире тоже) нет такого набора качеств, тысяч просмотров матчей, чтения сотен биографий и непревзойденного умения преподнести любую хрень как величайшее достижение. В нынешних реалиях он будет на своем месте!
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Сергей Косомов
Йозе Марине. А Плющева его помощником. Пусть рулит пока главный отсутствует.
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заводчанин
Опасную игру Володя затеял!
Опасно пиариться за счёт кудрявого
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ЧакЧак
Ответ ОттоДракула
Полетел камень в финский огород
булыжник
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