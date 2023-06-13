Плющев о том, кто может заменить Жамнова в сборной России: «У нас может быть что угодно. Могут администратора поставить тренером»
Владимир Плющев высказался о ситуации с главным тренером сборной России.
– Что скажете по поводу главного тренера сборной России? Кто сможет заменить Алексея Жамнова?
– Не очень хочу это обсуждать, потому что это дело неблагодарное. А гадать на кофейной гуще бессмысленно.
У нас может быть что угодно. Могут администратора поставить тренером сборной, еще что-нибудь придумать в этом плане.
Поэтому здесь нечего обсуждать. Вот когда будет известен тренерский штаб и состав сборной, ее концепция, тогда и разберемся, – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
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