Плющев о том, кто может заменить Жамнова в сборной России: «У нас может быть что угодно. Могут администратора поставить тренером»

Владимир Плющев высказался о ситуации с главным тренером сборной России.

– Что скажете по поводу главного тренера сборной России? Кто сможет заменить ?

– Не очень хочу это обсуждать, потому что это дело неблагодарное. А гадать на кофейной гуще бессмысленно.

У нас может быть что угодно. Могут администратора поставить тренером сборной, еще что-нибудь придумать в этом плане.

Поэтому здесь нечего обсуждать. Вот когда будет известен тренерский штаб и состав сборной, ее концепция, тогда и разберемся, – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.