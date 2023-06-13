Владимир Плющев: «Отсутствие России на международных турнирах не приведет к деградации. Но если мы перестанем развивать свой хоккей, исход может быть печальным»

Владимир Плющев высказался об отстранении России от международных турниров.

– Сейчас сборная России играет только против команд Беларуси и Казахстана. Как думаете, возможно ли пополнить этот список?

– Все в этой жизни возможно. Надо просто работать в этом направлении, не такие уж мы и злые, как кому-то хотелось бы казаться.

Все течет, все двигается. Как в той песне поется: «Кто был ничем, тот станет всем!» Так что все будет нормально.

Отсутствие сборной на международных турнирах не приведет к деградации. А вот если мы перестанем развивать собственный хоккей, то исход может быть печальным. Это приведет к деградации, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.