Владимир Плющев: «Отсутствие России на международных турнирах не приведет к деградации. Но если мы перестанем развивать свой хоккей, исход может быть печальным»

Теги Сборная России по хоккею Владимир Плющев Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Хоккей

Владимир Плющев высказался об отстранении России от международных турниров.

– Сейчас сборная России играет только против команд Беларуси и Казахстана. Как думаете, возможно ли пополнить этот список?

– Все в этой жизни возможно. Надо просто работать в этом направлении, не такие уж мы и злые, как кому-то хотелось бы казаться.

Все течет, все двигается. Как в той песне поется: «Кто был ничем, тот станет всем!» Так что все будет нормально.

Отсутствие сборной на международных турнирах не приведет к деградации. А вот если мы перестанем развивать собственный хоккей, то исход может быть печальным. Это приведет к деградации, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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2 комментария

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DrDro
Ничего себе.
Обошёлся без тезисов "им же хуже" и "развитие всего и вся без России остановится."
Последние новости с ним прям неузнаваемые.
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4k7shv9zrw
Ну не надоело ли уже эту тему мусорить?
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