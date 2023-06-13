Владимир Плющев: «Сборная России должна выступать со своим флагом. Любой спортсмен страны, если он гражданин, должен играть под своей символикой»

Владимир Плющев считает, что сборная России должна выступать на ЧМ со своим флагом.

Ранее команда была отстранена от всех турниров под эгидой . Сборная не будет участвовать в чемпионатах мира в сезоне-2023/24.

– Сейчас сложно рассуждать о нашей сборной, потому что нет, грубо говоря, ни тренерского штаба, ни состава, ничего нет, даже концепций каких-то, от чего можно было бы отталкиваться.

– Нужна ли сейчас сборная России, если она не принимает участие в международных турнирах?

– Во-первых, сборная – это все равно показатель того, что у нас есть. Лучшего, неверное.

Во-вторых, это Европа не хочет с нами играть, будем отталкиваться от этого. Если говорить о том, нужна сборная или нет – наверное, нужна. Вопрос другой – пока обсуждать еще нечего. Нет ни тренерского штаба, ни концепции сборной.

– Как вы считаете, если сборную России вернут на чемпионат мира без флага и гимна, стоит ли ей там играть?

– должна выступать со своим флагом и со своим гербом. И вообще, любой спортсмен своей страны, если он гражданин, должен выступать под своей символикой.

Если он не считает себя гражданином своей страны, то это уже другой вопрос, – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.