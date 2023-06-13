Беннетт о шансах на камбэк с 1-3: «Мы уже делали это. Знаем, что способны сделать это снова»
Сэм Беннетт высказался о шансах на камбэк в серии с «Вегасом» в финале Кубка Стэнли.
«Флорида» уступает «Голден Найтс» со счетом 1-3 в серии. В первом раунде плей-офф команда обыграла «Бостон» (4-3), проигрывая 1-3 по ходу серии.
«Мы находимся в том же положении, 1-3. Мы уже делали это.
Мы знаем, что способны сделать это снова.
Так что, безусловно, приятно осознавать, что мы смогли это сделать», – сказал нападающий «Флориды».
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