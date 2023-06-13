Дюклер о 5-м матче с «Вегасом»: «С нетерпением жду самой важной игры в нашем сезоне»
Энтони Дюклер высказался в преддверии 5-й игры финала Кубка Стэнли с «Вегасом».
«Голден Найтс» ведут в финальной серии с «Флоридой» со счетом 3-1.
«Я с нетерпением жду завтрашнего дня. Я просто с нетерпением жду самой важной игры в нашем сезоне.
Очевидно, что для нас это большая возможность. Как и в любой другой серии, мы играем не в серии, мы играем в матче, мы просто хотим одержать победу на выезде», – сказал нападающий «Флориды»
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