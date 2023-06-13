Эрик Стаал о ситуации с травмами во «Флориде»: «Мы выиграли несколько ключевых матчей без важных игроков. Будем уверены в парнях, которые будут на льду»

Эрик Стаал высказался о ситуации с травмами во «Флориде» перед 5-й игрой финала Кубка Стэнли.

«Вегас» ведет в финальной серии со счетом 3-1.

Нападающий «Пантерс» Мэттью Ткачак, а также защитники Брэндон Монтур и Радко Гудас не приняли участие в тренировочном занятии команды в преддверии 5-го матча серии финала Кубка Стэнли.

«Мы выиграли несколько ключевых матчей в ключевые моменты без важных игроков в составе.

Так что, как бы мы ни выглядели завтра, я знаю, что мы будем уверены в том, кто мы, и в парнях, которые будут на льду», – сказал нападающий «Флориды».