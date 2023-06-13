Эрик Стаал о ситуации с травмами во «Флориде»: «Мы выиграли несколько ключевых матчей без важных игроков. Будем уверены в парнях, которые будут на льду»

Теги травмы Флорида Кубок Стэнли Эрик Стаал НХЛ Хоккей

Эрик Стаал высказался о ситуации с травмами во «Флориде» перед 5-й игрой финала Кубка Стэнли.

«Вегас» ведет в финальной серии со счетом 3-1.

Нападающий «Пантерс» Мэттью Ткачак, а также защитники Брэндон Монтур и Радко Гудас не приняли участие в тренировочном занятии команды в преддверии 5-го матча серии финала Кубка Стэнли.

«Мы выиграли несколько ключевых матчей в ключевые моменты без важных игроков в составе.

Так что, как бы мы ни выглядели завтра, я знаю, что мы будем уверены в том, кто мы, и в парнях, которые будут на льду», – сказал нападающий «Флориды».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий