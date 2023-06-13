Каменский о 4-м матче финала Кубка Стэнли: «Вегас» победил «Флориду» с запасом. Теперь у них прекрасный шанс завершить серию дома»
Валерий Каменский допускает, что «Вегас» выиграет Кубок Стэнли в 5-м матче.
В 4-й игре финала «Голден Найтс» победили «Флориду» (3:2) в гостях и ведут в серии 3-1.
«Вегас» одержал очень важную победу в четвертом матче. «Флорида» была на моральном подъеме после победы в овертайме и очень хотела сравнять счет при своих болельщиках. Но «Вегас» победил с запасом, полностью переиграв хозяев.
Теперь у них есть прекрасный шанс завершить серию дома. Однако если в пятой встрече команда Бобровского сможет выиграть, то вполне вероятно, что болельщики могут увидеть и семь матчей в финале», – сказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли.
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