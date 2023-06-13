Каменский о 4-м матче финала Кубка Стэнли: «Вегас» победил «Флориду» с запасом. Теперь у них прекрасный шанс завершить серию дома»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Валерий Каменский Вегас Хоккей

Валерий Каменский допускает, что «Вегас» выиграет Кубок Стэнли в 5-м матче.

В 4-й игре финала «Голден Найтс» победили «Флориду» (3:2) в гостях и ведут в серии 3-1.

«Вегас» одержал очень важную победу в четвертом матче. «Флорида» была на моральном подъеме после победы в овертайме и очень хотела сравнять счет при своих болельщиках. Но «Вегас» победил с запасом, полностью переиграв хозяев.

Теперь у них есть прекрасный шанс завершить серию дома. Однако если в пятой встрече команда Бобровского сможет выиграть, то вполне вероятно, что болельщики могут увидеть и семь матчей в финале», – сказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кино Музыка
Победят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий