Ткачак пропустил тренировку «Флориды» перед 5-м матчем против «Вегаса». Денисенко катался в 4-м звене
Мэттью Ткачак не участвовал в тренировке «Флориды».
Нападающий «Пантерс», а также защитники Брэндон Монтур и Радко Гудас не приняли участие в тренировочном занятии команды в преддверии пятого матча серии финала Кубка Стэнли против «Вегаса».
Форвард Григорий Денисенко тренировался в четвертом сочетании вместе с Дживани Смитом и Заком Дэлпи.
Мэттью Ткачак провел лишь четыре смены в третьем периоде четвертой игры против «Голден Найтс» (2:3). Форвард в общей сложности провел на льду 16 минут и 40 секунд.
«Вегас» ведет в финальной серии со счетом 3-1.
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