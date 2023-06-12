Ткачак пропустил тренировку «Флориды» перед 5-м матчем против «Вегаса». Денисенко катался в 4-м звене

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Радко Гудас Мэттью Ткачак Григорий Денисенко Брэндон Монтур Дживани Смит Хоккей

Мэттью Ткачак не участвовал в тренировке «Флориды».

Нападающий «Пантерс», а также защитники Брэндон Монтур и Радко Гудас не приняли участие в тренировочном занятии команды в преддверии пятого матча серии финала Кубка Стэнли против «Вегаса».

Форвард Григорий Денисенко тренировался в четвертом сочетании вместе с Дживани Смитом и Заком Дэлпи.

Мэттью Ткачак провел лишь четыре смены в третьем периоде четвертой игры против «Голден Найтс» (2:3). Форвард в общей сложности провел на льду 16 минут и 40 секунд.

«Вегас» ведет в финальной серии со счетом 3-1.

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