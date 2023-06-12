Ткачак пропустил тренировку «Флориды» перед 5-м матчем против «Вегаса». Денисенко катался в 4-м звене

Мэттью Ткачак не участвовал в тренировке «Флориды».

Нападающий «Пантерс», а также защитники и не приняли участие в тренировочном занятии команды в преддверии пятого матча серии финала Кубка Стэнли против «Вегаса».

Форвард Григорий Денисенко тренировался в четвертом сочетании вместе с Дживани Смитом и Заком Дэлпи.

провел лишь четыре смены в третьем периоде четвертой игры против «Голден Найтс» (2:3). Форвард в общей сложности провел на льду 16 минут и 40 секунд.

ведет в финальной серии со счетом 3-1.