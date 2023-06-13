Бедард возглавил рейтинг лучших центров драфта НХЛ-2023, Фантилли – 2-й, Карлссон – 3-й, Ягер – 8-й (NHL.com)
Коннор Бедард возглавил рейтинг центров, доступных для выбора на драфте НХЛ-2023.
NHL.com представил свою версию топ-10 центрфорвардов.
1. н Коннор Бедард («Реджайна Пэтс», WHL)
2. н Адам Фантилли (университет Мичигана)
3. н Лео Карлссон («Эребру», Швеция)
4. н Уилл Смит (юниорская сборная США, программа USNTDP)
5. н Нейт Даниелсон («Брэндон», WHL)
6. н Оливер Мур (юниорская сборная США, программа USNTDP)
7. н Отто Штенберг («Фрелунда», Швеция)
8. н Брэйден Ягер («Мус-Джо Уорриорс», WHL)
9. н Каллум Ричи («Ошава», OHL)
10. н Гэвин Бриндли (университет Мичигана)
По моему мнению, Мичков будет в Анахйаме или Сан-Хосе. Немыслимо, если его не выберут в топ-5.