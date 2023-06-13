Бедард возглавил рейтинг лучших центров драфта НХЛ-2023, Фантилли – 2-й, Карлссон – 3-й, Ягер – 8-й (NHL.com)

Теги рейтинги НХЛ драфт НХЛ Коннор Бедард Лео Карлссон Адам Фантилли Отто Штенберг Уилл Смит Оливер Мур Хоккей

Коннор Бедард возглавил рейтинг центров, доступных для выбора на драфте НХЛ-2023.

NHL.com представил свою версию топ-10 центрфорвардов. 

1. н Коннор Бедард («Реджайна Пэтс», WHL)

2. н Адам Фантилли (университет Мичигана)

3. н Лео Карлссон («Эребру», Швеция)

4. н Уилл Смит (юниорская сборная США, программа USNTDP)

5. н Нейт Даниелсон («Брэндон», WHL)

6. н Оливер Мур (юниорская сборная США, программа USNTDP)

7. н Отто Штенберг («Фрелунда», Швеция)

8. н Брэйден Ягер («Мус-Джо Уорриорс», WHL)

9. н Каллум Ричи («Ошава», OHL)

10. н Гэвин Бриндли (университет Мичигана)

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3 комментария

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Einfach Safari
а Дворски разве не центр? почему его нет?🤔
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Данил Колпиков
Забавно что из потенциального общего топ-5 драфта - 4 центра, лучший край Мичков как раз, так что Мичков выделяется на фоне остальных своей редкой позицией для текущего драфта. Бут по идее тоже должен быть выбран высоко, мало защитников среди проспектов.
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Данил Колпиков
Тому же Анахайм центры не особо нужны, уже есть Зеграс, Мактавиш, Лундестрем не забываем про Хенрика и Строума, то есть им тратить свой высокий пик на центра довольно спорно. Коламбусу бы точно не помешал нектсуан-центр для первого звена (спасибо кэп), но он уходит в Чикаго, а остальные центры на драфте могут и не потянуть роль первого центра, для нижних звеньев у них и так есть Рословик, Дженнер, Курали, но все же я думаю фантилли или Карлсон все-таки поедут в Коламбус. В сан-хосе в принципе проблемы с защитниками, один Карлсон только, да Ферраро, который после одного хорошего сезона сдулся (Власик - защитник уровня АХЛ), а с центрами у них все в порядке, Гертл и Кутюр, для боттома Кунин и штурм, причем у сан Хосе самые большие проблемы с краями. Топ защитников на драфте не видно (Бут или латыш?), поэтому если Мичков не уйдет в Анахайм, то он точно будет в Сан-Хосе.

По моему мнению, Мичков будет в Анахйаме или Сан-Хосе. Немыслимо, если его не выберут в топ-5.
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