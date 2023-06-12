Даниил Бут – в списке интересов «Чикаго». Клуб может выбрать нападающего под 19-м номером на драфте

Теги Локомотив Чикаго НХЛ драфт НХЛ КХЛ Даниил Бут Хоккей

«Чикаго» может выбрать российского хоккеиста в первом раунде драфта НХЛ-2023.

«Блэкхокс» владеют двумя выборами в первом раунде драфта – первый номер и девятнадцатый.

Одним из фаворитов на выбор под первым номером является канадский форвард Коннор Бедард.

Под 19-м номером клуб может задрафтовать еще одного нападающего.

Потенциальных кандидатур среди форвардов несколько – в скаутский список команды входят Колби Барлоу, Оливер Мур, Калум Ричи, Мэтью Вуд и Брейден Ягер.

Кроме того, «Чикаго» проявил интерес нападающему системы «Локомотива» Даниилу Буту.

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