Гейб Перро об интервью с клубами НХЛ: «Был вопрос: «Вы бы предпочли выиграть два Кубка Стэнли или попасть в Зал славы?» Я ответил: «Чтобы попасть в Зал славы, нужно выиграть два Кубка Стэнли»
Гейб Перро высказался о самом интересном вопросе в ходе интервью с клубами НХЛ.
– Какой самый интересный вопрос вам задавали в ходе интервью с командами НХЛ?
– Мне не задавали каких-либо сумасшедших вопросов.
Большинство из них – простые. Один вопрос звучал так: «Вы бы предпочли выиграть два Кубка Стэнли или попасть в Зал славы?».
– Что вы сказали?
– Я ответил: «Чтобы попасть в Зал славы, нужно выиграть два Кубка Стэнли», – рассказал нападающий Гейб Перро, который может быть выбран в первом раунде драфта НХЛ-2023.
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