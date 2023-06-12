Гейб Перро об интервью с клубами НХЛ: «Был вопрос: «Вы бы предпочли выиграть два Кубка Стэнли или попасть в Зал славы?» Я ответил: «Чтобы попасть в Зал славы, нужно выиграть два Кубка Стэнли»

Гейб Перро высказался о самом интересном вопросе в ходе интервью с клубами НХЛ.

– Какой самый интересный вопрос вам задавали в ходе интервью с командами НХЛ?

– Мне не задавали каких-либо сумасшедших вопросов.

Большинство из них – простые. Один вопрос звучал так: «Вы бы предпочли выиграть два Кубка Стэнли или попасть в Зал славы?».

– Что вы сказали?

– Я ответил: «Чтобы попасть в Зал славы, нужно выиграть два Кубка Стэнли», – рассказал нападающий Гейб Перро, который может быть выбран в первом раунде драфта НХЛ-2023.