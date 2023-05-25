Толчинский – «Авангарду»: «Это было очень крутое время. Спасибо болельщикам – вы лучшие! Омск навсегда останется в сердце»
Сергей Толчинский обратился к болельщикам «Авангарда» после перехода в СКА.
Хоккеист подписал пятилетние соглашение с петербургским клубом.
За «Авангард» форвард выступал на протяжении трех сезонов, а в сезоне-2020/21 выиграл с командой Кубок Гагарина.
«Авангард», спасибо за эти три сезона. Это было очень крутое время.
Огромное спасибо болельщикам, за вашу поддержку, за вашу любовь, вы лучшие! Омск навсегда останется в сердце» – написал Сергей Толчинский.
Толчинский, это Хохлачев
Это Каски
И гол :)