Толчинский – «Авангарду»: «Это было очень крутое время. Спасибо болельщикам – вы лучшие! Омск навсегда останется в сердце»

Теги Авангард СКА КХЛ Сергей Толчинский Хоккей

Сергей Толчинский обратился к болельщикам «Авангарда» после перехода в СКА.

Хоккеист подписал пятилетние соглашение с петербургским клубом.

За «Авангард» форвард выступал на протяжении трех сезонов, а в сезоне-2020/21 выиграл с командой Кубок Гагарина.

«Авангард», спасибо за эти три сезона. Это было очень крутое время.

Огромное спасибо болельщикам, за вашу поддержку, за вашу любовь, вы лучшие! Омск навсегда останется в сердце» – написал Сергей Толчинский.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ястреб
👍👏удачи
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Фёдоров
Взаимно, удачи.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Филев
потолки зарплат-это не про ска
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ыжык
И Толчинскому только удачи.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валера Синюков
Такие же слова он произнесет, когда из СКА будет уходить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Габорик
Толчинский, снова, от берега до берега собирается пройти
Толчинский, это Хохлачев
Это Каски
И гол :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий