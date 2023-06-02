Бабаев о Толчинском в СКА: «Было много вариантов, он очень долго выбирал. Контракт на 5 лет – наше основное условие»

Шуми Бабаев рассказал о переходе форварда Сергея Толчинского из «Авангарда» в СКА.

– Как проходили переговоры со СКА насчет Сергея Толчинского?

– Сергей очень долго выбирал, у него было много вариантов. На него никто не давил – ни я, ни клуб, и он сам принял такое решение.

– Как удалось подписать нетипичный для пятилетний контракт?

– Это было наше основное условие. В СКА к этому отнеслись позитивно, там сами хотели предложить такой контракт. Разногласий в этом не было.

– «Матч ТВ» публиковал информацию, что игрок был готов вести переговоры с « » без вашего участия.

– Конечно, такого не было. Я знал о каждом шаге, о каждом предложении «Авангарда». А говорить они могут все, что хочешь.

Факт остается фактом, ничего секретного не было. Это «Авангард» думал, что они ведут переговоры без агента, – сказал агент хоккеиста.