Бабаев о Толчинском в СКА: «Было много вариантов, он очень долго выбирал. Контракт на 5 лет – наше основное условие»

Теги Авангард СКА Шуми Бабаев КХЛ Сергей Толчинский Матч ТВ Хоккей

Шуми Бабаев рассказал о переходе форварда Сергея Толчинского из «Авангарда» в СКА.

– Как проходили переговоры со СКА насчет Сергея Толчинского?

– Сергей очень долго выбирал, у него было много вариантов. На него никто не давил – ни я, ни клуб, и он сам принял такое решение.

– Как удалось подписать нетипичный для КХЛ пятилетний контракт?

– Это было наше основное условие. В СКА к этому отнеслись позитивно, там сами хотели предложить такой контракт. Разногласий в этом не было.

– «Матч ТВ» публиковал информацию, что игрок был готов вести переговоры с «Авангардом» без вашего участия.

– Конечно, такого не было. Я знал о каждом шаге, о каждом предложении «Авангарда». А говорить они могут все, что хочешь.

Факт остается фактом, ничего секретного не было. Это «Авангард» думал, что они ведут переговоры без агента, – сказал агент хоккеиста. 

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3 комментария

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Кеша
Не верю Бабаеву. Кто еще мог предложить пятилетний контракт ? У нас почти каждый клуб не знает что будет на следующий год .
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FaithDevotion
Ответ Кеша
Не верю Бабаеву. Кто еще мог предложить пятилетний контракт ? У нас почти каждый клуб не знает что будет на следующий год .
Так тут, видимо, об этом и речь. Затребовали 5-летний контракт, ска (видимо, единственный) и согласился, вот и порешили
+1
0
+1
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Rally
Со Ска бесмысленно такие контракты подписывать, не понравится его игра Ротенберг с ним контракт разорвёт, как с Жафяровым.
0
0
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