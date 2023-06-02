Бабаев о Толчинском в СКА: «Было много вариантов, он очень долго выбирал. Контракт на 5 лет – наше основное условие»
Шуми Бабаев рассказал о переходе форварда Сергея Толчинского из «Авангарда» в СКА.
– Как проходили переговоры со СКА насчет Сергея Толчинского?
– Сергей очень долго выбирал, у него было много вариантов. На него никто не давил – ни я, ни клуб, и он сам принял такое решение.
– Как удалось подписать нетипичный для КХЛ пятилетний контракт?
– Это было наше основное условие. В СКА к этому отнеслись позитивно, там сами хотели предложить такой контракт. Разногласий в этом не было.
– «Матч ТВ» публиковал информацию, что игрок был готов вести переговоры с «Авангардом» без вашего участия.
– Конечно, такого не было. Я знал о каждом шаге, о каждом предложении «Авангарда». А говорить они могут все, что хочешь.
Факт остается фактом, ничего секретного не было. Это «Авангард» думал, что они ведут переговоры без агента, – сказал агент хоккеиста.
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