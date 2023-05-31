Коньков о том, что СКА скупает игроков: «Хорошо, когда у тебя длинная лавка. Но для хоккеистов будет дополнительное напряжение, может быть недовольство»

Сергей Коньков высказался о переходе Сергея Толчинского и Арсения Грицюка в СКА.

«Очевидно, СКА сейчас делает все возможное, чтобы завоевать Гагарина, поэтому подписывает новых игроков. Как они всех поместят под потолок – это задача руководителей клуба, обеспечивать и согласовывать все, что прописано в регламенте.

Подписание Толчинского и – однозначное усиление, эти ребята уже выигрывали Кубок, имеют победный дух. Плюс СКА подписал еще одного игрока омичей – .

и Грицюк – это лидеры, топовые игроки. Они вместе играли во втором звене « », а кто у них будет центральным нападающим в СКА пока трудно сказать.

В Питере достаточное количество квалифицированных игроков, которые понимают игру, есть и плеймейкеры. Это и новичок Кадейкин, есть Хуснутдинов, Глотов, Бардаков, Прохоркин. Здесь в течение сезона, наверное, ни одно сочетание не может продержаться от начала до конца. Пробовать и искать – это задача тренерского штаба, подбирать оптимальные звенья, чтобы игроки раскрывались самым лучшим образом.

Питер скупает всех игроков? Честно, для меня, с одной стороны, наверное, хорошо, когда у тебя длинная лавка, ты можешь ротировать состав. Здесь еще будет дополнительное напряжение для самих хоккеистов, когда у тебя высокая конкуренция. Не все будут получать достаточно игрового времени и практики, отсюда может быть недовольство.

Эти вопросы надо будет также решать тренерскому штабу и руководству, как оптимизировать состав и сделать боеспособный коллектив.

Думаю, руководители СКА прекрасно понимают, что делают, проводя трансферную кампанию. Для любой команды и тренера иметь такой выбор классных игроков – приятная головная боль. Конкуренция может дать высокий мотивационный уровень, ребята будут находиться в тонусе, но все покажет время», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Коньков.