Коньков о том, что СКА скупает игроков: «Хорошо, когда у тебя длинная лавка. Но для хоккеистов будет дополнительное напряжение, может быть недовольство»

Теги Авангард СКА Сергей Коньков КХЛ Кубок Гагарина Павел Дедунов Николай Прохоркин Александр Кадейкин Сергей Толчинский Арсений Грицюк Марат Хуснутдинов Захар Бардаков Василий Глотов потолок зарплат Хоккей

Сергей Коньков высказался о переходе Сергея Толчинского и Арсения Грицюка в СКА.

«Очевидно, СКА сейчас делает все возможное, чтобы завоевать Кубок Гагарина, поэтому подписывает новых игроков. Как они всех поместят под потолок – это задача руководителей клуба, обеспечивать и согласовывать все, что прописано в регламенте.

Подписание Толчинского и Грицюка – однозначное усиление, эти ребята уже выигрывали Кубок, имеют победный дух. Плюс СКА подписал еще одного игрока омичей – Дедунова.

Толчинский и Грицюк – это лидеры, топовые игроки. Они вместе играли во втором звене «Авангарда», а кто у них будет центральным нападающим в СКА пока трудно сказать.

В Питере достаточное количество квалифицированных игроков, которые понимают игру, есть и плеймейкеры. Это и новичок Кадейкин, есть Хуснутдинов, Глотов, Бардаков, Прохоркин. Здесь в течение сезона, наверное, ни одно сочетание не может продержаться от начала до конца. Пробовать и искать – это задача тренерского штаба, подбирать оптимальные звенья, чтобы игроки раскрывались самым лучшим образом.

Питер скупает всех игроков? Честно, для меня, с одной стороны, наверное, хорошо, когда у тебя длинная лавка, ты можешь ротировать состав. Здесь еще будет дополнительное напряжение для самих хоккеистов, когда у тебя высокая конкуренция. Не все будут получать достаточно игрового времени и практики, отсюда может быть недовольство.

Эти вопросы надо будет также решать тренерскому штабу и руководству, как оптимизировать состав и сделать боеспособный коллектив.

Думаю, руководители СКА прекрасно понимают, что делают, проводя трансферную кампанию. Для любой команды и тренера иметь такой выбор классных игроков – приятная головная боль. Конкуренция может дать высокий мотивационный уровень, ребята будут находиться в тонусе, но все покажет время», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Коньков.

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1 комментарий

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Кеша
Коньков из -за деликатности не сказал , что так позорно никто не вел за всю историю отечественного хоккея.
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