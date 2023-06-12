Ягер о собеседованиях с «Питтсбургом», «Вашингтоном» и «Сент-Луисом»: «Я был доволен. Ходил ужинать с «Пингвинс», они мне очень понравились»

Теги Питтсбург Вашингтон Сент-Луис Чикаго НХЛ драфт НХЛ Хоккей

Брэйден Ягер рассказал о собеседованиях с клубами во время тестов перед драфтом НХЛ.

Считается, что 18-летний канадский нападающий будет выбран в первом раунде драфта НХЛ-2023.

«Я думаю, многие интервью прошли очень хорошо. Мне действительно понравился «Сент-Луис». Я ходил ужинать с «Питтсбургом», и они мне очень понравились. И я думаю, что «Вашингтон» тоже, я был доволен этими тремя встречами.

«Чикаго Блэкхокс» были первыми, и я думаю, что они были довольно спокойными, довольно непринужденными. Мне очень понравилось, как все прошло», – написал форвард «Мус-Джо Уорриорс».

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4 комментария

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MESSIya
Интересно, что за персонаж этот Ягер. Стата вроде неплохая, а разброс в рейтингах от 7 до 30 места.
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Дмитрий Пасечник
когда драфт в июне будет , подскажите?
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progexpNN
Ответ MESSIya
Интересно, что за персонаж этот Ягер. Стата вроде неплохая, а разброс в рейтингах от 7 до 30 места.
Кроме топ-5 там почти у всех такой же разброс в рейтингах. Все зависит исключительно от личных пристрастий каждого составителя конкретного рейтинга. Поэтому, команды будут выбирать проспектов исходя из собственного мнения и потребностей. И разумеется от доступности тех или иных проспектов.
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progexpNN
Ответ Дмитрий Пасечник
когда драфт в июне будет , подскажите?
28 1-й раунд, 29 2-7 раунды. Трансляция 1-го раунда начнется в 02:00 (мск.) 29-го.
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