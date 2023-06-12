Ягер о собеседованиях с «Питтсбургом», «Вашингтоном» и «Сент-Луисом»: «Я был доволен. Ходил ужинать с «Пингвинс», они мне очень понравились»

Брэйден Ягер рассказал о собеседованиях с клубами во время тестов перед драфтом НХЛ.

Считается, что 18-летний канадский нападающий будет выбран в первом раунде драфта НХЛ-2023.

«Я думаю, многие интервью прошли очень хорошо. Мне действительно понравился « ». Я ходил ужинать с « », и они мне очень понравились. И я думаю, что « » тоже, я был доволен этими тремя встречами.

«Чикаго Блэкхокс» были первыми, и я думаю, что они были довольно спокойными, довольно непринужденными. Мне очень понравилось, как все прошло», – написал форвард «Мус-Джо Уорриорс».