Фантилли о возможном возвращении в NCAA: «Это связано с развитием и возможностью созреть как личность»

Адам Фантилли примет решение о возвращении в университет Мичигана после драфта НХЛ.

«Я дождусь драфта , прежде чем принять решение о том, вернусь ли я в университет Мичигана в следующем сезоне.

Очевидно, что поражение от Куиннипака в полуфинале Frozen Four оставило у меня горький привкус во рту.

Я хотел победить в этом матче, а затем и в финале, чтобы выиграть студенческий национальный чемпионат.

Думаю, мое решение о том, вернусь ли я в университет Мичигана, не связано с незавершенными делами. Это больше связано с развитием и возможностью созреть как личность.

Конечно, я хочу получить еще один шанс выиграть национальный чемпионат. Мне не понравилось, что я не смог этого сделать.

Но если я вернусь в университет Мичигана, следующий сезон для меня будет посвящен развитию», – написал .