Корнилов о возвращении Федотова: «Это будет тяжелый путь. Там, где он служит, есть какая-никакая практика, он тренируется, играет. Это лучше, чем ничего»

Кирилл Корнилов высказался о ситуации с Иваном Федотовым.

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае 2022 года контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

«Возвращение – это будет тяжелый путь. Пока трудно сказать, в чем будет заключаться сложность – физические кондиции или психологические моменты. Может быть, и то, и другое.

В том месте, где он служит, какая-никакая практика есть, он тренируется и играет. Понятно, что это не такой уровень сопротивления соперника, но это лучше, чем ничего. С учетом того, что Федотов находится в прекрасном вратарском возрасте, думаю, для него не будет особых проблем выйти на тот уровень физической готовности, в котором он был в плей-офф 2022 года.

Другой вопрос – психологический. Это куда более сложная история. Когда Федотов играл за «Трактор», то было видно, что он еще сыроват. А в ЦСКА рядом с ним был – прекрасный тренер вратарей, с которым он смог сделать колоссальный шаг вперед. Вспомните еще Адама Рейдеборна, который из среднего голкипера в регулярке превратился в один из факторов того, что ЦСКА завоевал второй Кубок Гагарина подряд.

Тренер вратарей – это психолог, друг и человек, который сможет найти общий язык с вратарем и раскрыть его сильные стороны. И это еще помимо тренировочного процесса.

Мне сложно сказать, где окажется Иван Федотов. Но для возвращения на прежний психологический уровень потребуется время – это сто процентов.

Роль главного тренера тоже будет важна. Мы не знаем, как быстро Федотов станет восстанавливаться. Будет ли это резкий скачок вперед, когда он проведет 70% игр в чемпионате, или будет постепенное наращивание нагрузки. ЦСКА расстался с Адамом Рейдеборном, и вопрос, готовы ли в клубе сделать ставку на Федотова, чтобы он получал практику, даже с поправкой на результат» – сказал эксперт « ».

Игорь Есмантович: «У Федотова есть желание, а у нас есть возможности, чтобы он остался в России и несколько лет поиграл в ЦСКА. Но до 1 июля он принадлежит «Филадельфии»

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