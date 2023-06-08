Федотов пропустил лакросс-гол на чемпионате Вооруженных сил по хоккею

Иван Федотов пропустил лакросс-гол во 2-м туре чемпионата Вооруженных сил по хоккею.

Забил Федотову лучший игрок ЦВО Евгений Кутузов. Турнир проходит в Санкт-Петербурге во дворце спорта «Хоккейный».

Ожидается, что увольнение Федотова в запас произойдет в начале июля.

Напомним, что 1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

Федотов снова играет в хоккей: уже сделал «сухарь» за сборную ВМФ на чемпионате Вооруженных сил

