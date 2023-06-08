Федотов пропустил лакросс-гол на чемпионате Вооруженных сил по хоккею

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею Филадельфия НХЛ КХЛ лакросс Иван Федотов Хоккей

Иван Федотов пропустил лакросс-гол во 2-м туре чемпионата Вооруженных сил по хоккею.

Забил Федотову лучший игрок ЦВО Евгений Кутузов. Турнир проходит в Санкт-Петербурге во дворце спорта «Хоккейный».

Ожидается, что увольнение Федотова в запас произойдет в начале июля. 

Напомним, что 1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

Федотов снова играет в хоккей: уже сделал «сухарь» за сборную ВМФ на чемпионате Вооруженных сил
 

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13 комментариев

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Барин
Ещё годик прослужит и с центра начнёт пропускать)
+31
-3
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BT
Ничего себе чемпионат ВС - лакроссы забивают.
+14
0
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крок 58
В глазах дембель маячит.. какие игры.. довели парня..
Дай бог ему на уровень выйти при возвращении!
+10
-3
+7
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genowayy
Что там за уровень то?)
+3
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Ованес Оганян
Ребята, это не уровень Федотова низкий, это уровень уроженца Чебаркуля Евгения Кутузова приличный.
+3
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Booligan
Ответ genowayy
Что там за уровень то?)
монстры
+3
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sd4fmwrvz8
Федот да не тот
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Pirikas
Вспышка сзади!
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Booligan
Меня интересует другой вопрос, на дворе июнь, колхоз в начале апреля ушёл в отпуск, даже в кубке Стэнли уже финал, а что за лига такая бомбическая у нас продолжает игры? Почему её не показывают на ТВ?
+1
0
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Marky777
Ответ Booligan
Меня интересует другой вопрос, на дворе июнь, колхоз в начале апреля ушёл в отпуск, даже в кубке Стэнли уже финал, а что за лига такая бомбическая у нас продолжает игры? Почему её не показывают на ТВ?
Не продолжает, а начинает. Второй тур
0
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Зубы Дзюбы
Ответ Booligan
Меня интересует другой вопрос, на дворе июнь, колхоз в начале апреля ушёл в отпуск, даже в кубке Стэнли уже финал, а что за лига такая бомбическая у нас продолжает игры? Почему её не показывают на ТВ?
Лига играет тогда, когда им лёд дали. До этого были все лиги профессиональные и кооперативы
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Booligan
Ответ Зубы Дзюбы
Лига играет тогда, когда им лёд дали. До этого были все лиги профессиональные и кооперативы
то есть нам дедушка Влад врал про кучу катков?
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