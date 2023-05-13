Пашков о Федотове: «ЦСКА рискует. За год в армии он мало что растерял, другое дело – психология. В моральном плане это удар»

Теги ЦСКА КХЛ Александр Пашков Иван Федотов Адам Рейдеборн Хоккей

Александр Пашков считает, что ЦСКА рискует с возвращением Ивана Федотова из армии.

– Очень спорно то, что армейцы Москвы вроде бы так спокойно отпускают Рейдеборна. В сериях против «Ак Барса» и СКА швед стал лидером команды, процентов на 60-70 обеспечил победу в Кубке Гагарина. Был уверен, что ЦСКА Рейдеборна сохранит.

– Судя по всему, его заменит Федотов.

– А вот тут ЦСКА рискует. У меня нет сомнений, что за год в армии Федотов мало что растерял. У него отличный возраст и при правильном тренировочном процессе все спортивные качества быстро вернутся.

Другое дело – психология. Вратарь понимает, что на каком-то этапе команда от него отказалась, в моральном плане это удар. Вот здесь восстановиться – самое сложное.

Сам в свои вратарские годы через это проходил, когда в одном из клубов на полгода оказался в глухом запасе. Это самое тонкое для спортсмена время, пройти через него непросто. Отсюда и риск, – сказал олимпийский чемпион. 

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5 комментариев

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Евгений Соболев
Уезжать надо Федотову...
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dosatuy
Ему надо пропускать, чтобы сами погнали метлой, в Филадельфию
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Олег
Ответ Евгений Узингер
Вранье одно. Пашков кто это вообще такой? Форму растерял, как будто в армии не поддерживал её. клуб бросил - прям уж бросил. за дураков нас держит. пашков кто это?
Пашков это советские хоккеист.
Ему уже около 80 лет. Был нападающим. Также теле комментатором.
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Олег
Ответ dosatuy
Ему надо пропускать, чтобы сами погнали метлой, в Филадельфию
Если будет много пропускать, то он и Филадельфии не нужен будет.
Ситуация ☝
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