Игорь Есмантович: «У Федотова есть желание, а у нас есть возможности, чтобы он остался в России и несколько лет поиграл в ЦСКА. Но до 1 июля он принадлежит «Филадельфии»

Игорь Есмантович заявил, что у Ивана Федотова есть желание остаться в ЦСКА.

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае 2022 года контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

«Федотов? Мы с вами должны соблюдать корректность ситуации. Почему? Потому, что у Ивана подписан контракт в Северной Америке, и до 1 июля 2023 года он принадлежит «Филадельфии».

Они заморозили свой контракт, но в рамках наших отношений мы не посягаем на контракты НХЛ, а они не посягают на наше поле. И нам бы не хотелось давать по расширенной информации.

Могу лишь вам сказать одно. Несколько месяцев назад я встречался с Федотовым, и мы разговаривали относительно перспективы вопроса. У Ивана есть желание, а у нас есть возможности, чтобы он остался в России и несколько лет поиграл в ЦСКА.

Такое направление вопроса есть, но хочу, чтобы в прессе подали информацию правильно. Сейчас он находится в армии и имеет контракт с американским клубом, но мы пытаемся сделать так, чтобы он оказался в нашей команде», – сказал президент ЦСКА Есмантович.