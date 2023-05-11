Игорь Есмантович: «У Федотова есть желание, а у нас есть возможности, чтобы он остался в России и несколько лет поиграл в ЦСКА. Но до 1 июля он принадлежит «Филадельфии»

Теги ЦСКА возможные переходы Филадельфия КХЛ Игорь Есмантович Иван Федотов Чемпионат.com Хоккей

Игорь Есмантович заявил, что у Ивана Федотова есть желание остаться в ЦСКА.

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае 2022 года контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

«Федотов? Мы с вами должны соблюдать корректность ситуации. Почему? Потому, что у Ивана подписан контракт в Северной Америке, и до 1 июля 2023 года он принадлежит «Филадельфии».

Они заморозили свой контракт, но в рамках наших отношений мы не посягаем на контракты НХЛ, а они не посягают на наше поле. И нам бы не хотелось давать по Ивану Федотову расширенной информации.

Могу лишь вам сказать одно. Несколько месяцев назад я встречался с Федотовым, и мы разговаривали относительно перспективы вопроса. У Ивана есть желание, а у нас есть возможности, чтобы он остался в России и несколько лет поиграл в ЦСКА.

Такое направление вопроса есть, но хочу, чтобы в прессе подали информацию правильно. Сейчас он находится в армии и имеет контракт с американским клубом, но мы пытаемся сделать так, чтобы он оказался в нашей команде», – сказал президент ЦСКА Есмантович.

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dmitry.shine@gmail.com
Украли у парня мечту и год карьеры
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
"У нас есть возможности"...
Звучит угрожающе.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Селиванов
С Вашими возможностями мы уже и в правду знакомы :)
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амфитрион
У нас есть возможности вызвать у Федотова желание остаться - вот это почестнее будет. А вернее не желание, а боязнь.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Вряд-ли Ванька скажет спасибо руководству ЦСКА. Карьеру сломали парню.Теперь неизвестно
как судьба сложится.....
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Склянов
Он же на флоте,на него могли секретку повесить и следовательно сделать не выездным.Г....да этот Есмантович
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
Ваши возможности уже известны всем.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
цэсемьэр
несколько месяцев назад он встречался с Федотовым.
прям тошнит читать такое
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адольф Ездунов
А если не захочет, поедет в ДНР.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stephan
Ужас.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dorofeyev
А в ЦСКА в курсе, что крепостное право отменили еще в 1861 году?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макс Смирнов
Если выездной , то съездил был в лагерь Филадельфии , а там видно было бы , ну не верю я что ЦСКА не причем , не припомню я чтобы срочников по 10 слежавшуюся задерживали как бандитов каких то
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ftw2002@yandex.ru
Так выпьем же за то, чтобы ВАШИ желания всегда совпадали с НАШИМИ возможностями!)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эдуард Элверс
Ответ Олег
Вряд-ли Ванька скажет спасибо руководству ЦСКА. Карьеру сломали парню.Теперь неизвестно как судьба сложится.....
А что ему остается. Было бы так просто, так бы уехал в НХЛ или перешел в любой другой клуб КХЛ. Но видимо очень огорчил Есматовича, приходиться теперь отвечать перед ним. Ситуация просто кошмар.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Романов
2 июля дембельнет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dmitry.shine@gmail.com
Ответ Аморалинни
Не нужно было парню покупать военник)
Может и так, но если бы он подписал контракт с ЦСКА, а не Филадельфией, то никто бы и не вспомнил про военный билет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Ответ Эдуард Элверс
А что ему остается. Было бы так просто, так бы уехал в НХЛ или перешел в любой другой клуб КХЛ. Но видимо очень огорчил Есматовича, приходиться теперь отвечать перед ним. Ситуация просто кошмар.
Решил уехать втихаря, и уехал на 1 в армию. С этими ребятами шутки плохи....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий