Сушинский о том, что «Авангард» попробует вернуть Хартли под плей-офф: «Чудес не бывает! Его система подразумевает работу с межсезонья»

Теги Авангард Максим Сушинский Боб Хартли бизнес КХЛ Хоккей

Максим Сушинский не верит, что Боб Хартли вернется в «Авангард» перед плей-офф.

Бывший президент клуба отреагировал на слухи о том, что «Авангард» попробует вернуть Хартли под плей-офф-2024.

«Естественно, я не верю в такие предположения. Во-первых, потому что Хартли все же строит не частный дом, а большой дом для сдачи в аренду – это его совместный бизнес с друзьями. И работы там очень много, думаю, что до весны строительство еще не закончится.

А во-вторых, что можно успеть сделать, если приехать в команду в конце регулярного чемпионата, чему научить игроков?

Тем более состав у «Авангарда» серьезно изменился, с тех пор как Хартли работал там, тех, кто знает его требования, совсем немного. А система этого тренера подразумевает работу с межсезонья. В общем, чудес не бывает!» – сказал бывший президент «Авангарда» Сушинский.

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3 комментария

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Алексей Тарлыков
Хватит грезить Хартли, надо двигаться вперёд, а то так и будем каждый сезон к Хартли возвращаться
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Ыжык
Забудьте о Хартли. Крылова нет. Больше некому вести такие переговоры. Кравец наше все.
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мик джагер
Лучше на каждый матч прилетать за два часа, как раз на раскатку...а потом сразу после сирены домой...
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