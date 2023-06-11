Сушинский о том, что «Авангард» попробует вернуть Хартли под плей-офф: «Чудес не бывает! Его система подразумевает работу с межсезонья»

Максим Сушинский не верит, что Боб Хартли вернется в «Авангард» перед плей-офф.

Бывший президент клуба отреагировал на слухи о том, что «Авангард» попробует вернуть Хартли под плей-офф-2024.

«Естественно, я не верю в такие предположения. Во-первых, потому что Хартли все же строит не частный дом, а большой дом для сдачи в аренду – это его совместный бизнес с друзьями. И работы там очень много, думаю, что до весны строительство еще не закончится.

А во-вторых, что можно успеть сделать, если приехать в команду в конце регулярного чемпионата, чему научить игроков?

Тем более состав у «Авангарда» серьезно изменился, с тех пор как работал там, тех, кто знает его требования, совсем немного. А система этого тренера подразумевает работу с межсезонья. В общем, чудес не бывает!» – сказал бывший президент « » .