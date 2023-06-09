Николай Глухов о том, срывался ли Сумманен на молодых игроков «Авангарда»: «Он срывался на всех! Ему было без разницы. Если накосячил – в ухо кричат стабильно»

Теги Авангард Лада Раймо Сумманен КХЛ Николай Глухов Хоккей

Николай Глухов поделился воспоминаниями о работе с Раймо Сумманеном в «Авангарде».

– В 19 лет вы были готовы к тому, чтобы играть в основе «Авангарда»?

– Возможно, это был аванс. Но я понравился тренеру. Раймо Сумманен говорил: «Ты молодой игрок, я вижу в тебе перспективу, я понимаю, что ты будешь ошибаться». Когда тренер дает право на ошибку, это придает уверенность.

– Сумманен срывался на молодых игроков, или только с опытных спрашивал?

– Он срывался на всех! Ему было без разницы. Если где-то накосячил – в ухо кричат стабильно.

– Вы терялись, или пропускали мимо ушей?

– Привыкаешь со временем. На самом деле, если с таким тренером в молодости поработал, то потом уже ничего не страшно, ничего из себя не выводит. Поначалу, конечно, стресс. Но потом адаптируешься, закаляешься. Привыкаешь к требованиям, повышаешь требования к себе. Польза в этом тоже есть.

– Удивлены, что после «Авангарда» он нигде себя так и не нашел?

– Специалист, если говорить о хоккее, он хороший. У Раймо классное видение хоккея, понятные требования. Я думал, что уж в Европе у себя он работу точно найдет, – сказал защитник «Лады».

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3 комментария

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Vovan 78
Хорошийитренер был 👌👍
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Oleg Olegov
Сумманен! Нифига вы вспомнили)
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Владислав Свидзинский
Чей воспитанник он?
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