Алексей Шевченко: «На Дер-Аргучинцева претендуют два клуба. «Металлург» готов заплатить «Торпедо» хорошую компенсацию, «Авангард» – поделиться игроками и дать денег»

Алексей Шевченко сообщил, что на Семена Дер-Аргучинцева претендуют два клуба КХЛ.

Права на нападающего в Фонбет Чемпионате КХЛ принадлежат «Торпедо».

Ранее появилась информация о том, что Дер-Аргучинцев хочет получать 45 млн рублей, «Торпедо» предлагает 25 млн.

«Клуб отвергает возможность обмена, хотя на нападающего всерьез претендуют два клуба.

Например, «Металлург» готов заплатить хорошую денежную компенсацию (по ценам «Торпедо» можно найти еще трех хоккеистов), а «Авангард» даже готов поделиться хоккеистами и еще дать денег», – написал журналист «Спорт-Экспресса».

В нынешнем сезоне Дер-Аргучинцев провел один матч в НХЛ за «Торонто». В составе «Торонто Марлис» в АХЛ нападающий отметился 40 (12+28) баллами в 50 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он провел 5 игр и набрал 3 (2+1) очка.