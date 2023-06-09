Рябыкин о Ткачеве и НХЛ: «Он ничем не рискует по большому счету и потеряет только деньги – да и то лишь на горизонте одного сезона»

Теги Авангард Дмитрий Рябыкин НХЛ КХЛ Владимир Ткачев 1995 деньги Хоккей

Дмитрий Рябыкин считает, что Владимир Ткачев ничем не рискует при возможном отъезде в НХЛ.

Агент игрока Шуми Бабаев ранее говорил, что клубы НХЛ проявляют интерес к нападающему. 

– Как воспринимаете новости об интересе к Владимиру Ткачеву ряда клубов НХЛ?

– Тут много зависит от психологии. Если у хоккеиста есть мечта все-таки закрепиться в НХЛ, то имеет смысл попробовать. Если же ее нет, то лучше остаться. 

Хотя в его истории с «Лос-Анджелесом» все было рядом – Ткачев начинал сезон в высших звеньях, получал большинство. Но что-то не получилось.

– Кто-то считает, что с энхаэловскими вариантами Ткачева идет блеф. Ваше мнение?

– Трудно сказать, не владея всей внутренней информацией. Но по большому счету с отъездом в НХЛ он ничем не рискует и потеряет только деньги – да и то лишь на горизонте одного сезона. Все-таки в КХЛ Владимир сейчас претендует на высокий контракт, – считает бывший тренер «Авангарда». 

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