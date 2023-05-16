Хартли не готов возглавить «Авангард»: «Сроки очень плохие. Я приступаю к финальной фазе строительства своего третьего жилого дома»

Теги Авангард Боб Хартли КХЛ Матч ТВ Хоккей

Боб Хартли заявил, что не вернется в «Авангард», так как занят строительным проектом.

Канадский специалист возглавлял омский клуб с 2018 по 2022 год и выиграл с ним Кубок Гагарина в сезоне-2020/21. 

«Сроки очень плохие. Я приступаю к финальной фазе строительства своего третьего жилого дома.

Следующие несколько месяцев потребуют много моего времени. Я должен контролировать свой проект.

Это было очень трудное решение, я люблю «Авангард»!» – сказал Хартли

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12 комментариев

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dosatuy
Отстаньте от стариков Хартли и Билла. Дайте возможность развиваться новым тренерам.
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Сергей Орлов
Ответ aalto
по-моему, это стеб над омскими партнерами, а не причина отказа )
Почему стёб? У него строительный бизнес, приносящий ему больше денег, чем работа тренером, это известный факт.
+6
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kulik13
Интересный способ послать.
+6
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+5
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genowayy
Не надо портить красивую историю. Это как возвращать Карьеру в Спартак
+4
-1
+3
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aalto
Ответ Сергей Орлов
Почему стёб? У него строительный бизнес, приносящий ему больше денег, чем работа тренером, это известный факт.
и что его бизнес всего третий дом достраивает? )
+5
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aalto
по-моему, это стеб над омскими партнерами, а не причина отказа )
+4
-2
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Габорик
Посмотрел на состав, понял, что ловить там особо нечего, и даже деньги не привлекли :)
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+2
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Ыжык
Ожидаемо.
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Old gamer
Ну да , ну да на Западе Газ пром тоже любят...
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Den_94
Вот и вся любовь
+1
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Сергей Орлов
Ответ aalto
и что его бизнес всего третий дом достраивает? )
"Третьего ЖИЛОГО дома"
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Hola Hola
Ответ aalto
и что его бизнес всего третий дом достраивает? )
Может, там многоэтажки.
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