Хартли не готов возглавить «Авангард»: «Сроки очень плохие. Я приступаю к финальной фазе строительства своего третьего жилого дома»

Боб Хартли заявил, что не вернется в «Авангард», так как занят строительным проектом.

Канадский специалист возглавлял омский клуб с 2018 по 2022 год и выиграл с ним Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.

«Сроки очень плохие. Я приступаю к финальной фазе строительства своего третьего жилого дома.

Следующие несколько месяцев потребуют много моего времени. Я должен контролировать свой проект.

Это было очень трудное решение, я люблю « »!» – сказал .