Хартли не готов возглавить «Авангард»: «Сроки очень плохие. Я приступаю к финальной фазе строительства своего третьего жилого дома»
Боб Хартли заявил, что не вернется в «Авангард», так как занят строительным проектом.
Канадский специалист возглавлял омский клуб с 2018 по 2022 год и выиграл с ним Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.
«Сроки очень плохие. Я приступаю к финальной фазе строительства своего третьего жилого дома.
Следующие несколько месяцев потребуют много моего времени. Я должен контролировать свой проект.
Это было очень трудное решение, я люблю «Авангард»!» – сказал Хартли.
12 комментариев