Коваленко о словах Быкова про отношение к русским в Филадельфии: «Он не играл в НХЛ. Ему ближе Европа, вот там русофобия действительно проявляется»

Теги Филадельфия Оттава Вячеслав Быков Андрей Коваленко Бобби Кларк НХЛ Квебек Виннипег Хоккей

Андрей Коваленко отреагировал на слова Вячеслава Быкова о русофобии фанатов «Филадельфии».

– «Запредельная русофобия была в Филадельфии» – под таким заголовком накануне вышло интервью Вячеслава Быкова. Вы в свое время играли за «Филадельфию», согласны с популярным тренером?

– В «Филадельфии» действительно произошла странная история, о которой уже рассказывал. В 1999-м году в НХЛ гремело звено Леклер – Линдрос – Ренберг, самое силовое и габаритное в лиге. Швед получил травму, и генеральный менеджер «Филадельфии» Бобби Кларк выменивает меня в «Эдмонтоне» и на первой же встрече говорит, что он меня взял на место Ренберга.

Проходит месяц – и тренер Роджер Нельсон ни разу не ставит меня в первое звено. Более того, не поднимаюсь выше четвертого – без всякого шанса.

Только потом понял, что у Кларка с Нельсоном были свои отношения, один хотел одних игроков, другой – других. В этот замес я и попал.

– То есть дело было не в русофобии?

– Мне трудно понять, что было в уме у тренера. Но в США и Канаде и в те годы, и, как мне кажется, сегодня в спорте нет особого отношения к русским. Вспоминаю, как в наше время в «Виннипеге», «Оттаве» и «Квебеке» создавали российские колонии, «Торонто» и «Монреаль» были чуть позади. Это если говорить о Канаде.

В США вообще никаких лишних вопросов не возникало. Главный клуб Америки «Рейнджерс» в 90-е годы прервал десятилетия без Кубка Стэнли благодаря Зубову, Ковалеву, Карповцеву и Немчинову. А как зажигала Русская пятерка «Детройта»! Похожая ситуация и в других клубах Штатов.

У Вячеслава Аркадьевича Быкова есть свое мнение, но он все-таки не играл в НХЛ. Ему ближе Европа, вот там русофобия действительно проявляется, – сказал бывший игрок сборной России и клубов НХЛ.

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6 комментариев

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BVB82
Еще один
Поправляет Быкова, что мол тот играл не в США, а в Европе и по сути не прав, в США русофобии нет.

И следующим же предложением несет ахинею подобную Быкову, только уже о Европе, в которой сам никогда не играл и не жил.

Удивительные люди, конечно....
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BVB82
Ответ Bashibuzuck
На бытовом уровне за рубежом русофобии не так и много
На бытовом уровне русофобии в Европе меньше, чем в условном российском городе Грозный или Махачкала.

А уж если где она и может проскочить, так это лишь от бывших соотечественников из бывшего совместного государства.

Условным немцам, абсолютно плевать на русских, у них есть более чем достаточно других адресатов для ненависти, типа турков, арабов им подобных, что похожие на немцев чисто визуально русские, не волнуют их от слова совсем.

В Швейцарии, Австрии и т.д, ситуация ровно такая же.

Хотя безусловно всегда найдется душещипательная история от какого то кандидата на жертву русофобии, который где либо поведет себя как животное неадекватное, но получив ответную реакцию, с радостью спишет ее с своей личной персоны, на глобальную русофобию.
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goducks
Ответ BVB82
Еще один Поправляет Быкова, что мол тот играл не в США, а в Европе и по сути не прав, в США русофобии нет. И следующим же предложением несет ахинею подобную Быкову, только уже о Европе, в которой сам никогда не играл и не жил. Удивительные люди, конечно....
Ну так Коваленко в Европе не играл, всё логично :)
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Bashibuzuck
На бытовом уровне за рубежом русофобии не так и много
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Ковид 07.10.52
Главные русофобы рядом...за красным забором сидят....
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Canadiens
А у нас получается американофобия
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