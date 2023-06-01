Андрей Коваленко: «Вокруг хоккея политики не должно быть. Россия постоянно требует убрать политику из спорта, но нас пока не слышат»

Теги Андрей Коваленко КХЛ Политика Хоккей

Андрей Коваленко считает, что политике не место в хоккее и спорте.

– Не слишком ли много политики вокруг хоккея?

– Да, слишком много! А вокруг хоккея и в целом спорта ее не должно быть.

Мы в России всегда об этом говорили, но именно нас затащили в эту историю. Насколько слышал, Россия постоянно требует убрать политику из спорта, жаль, нас пока не слышат, – сказал бывший игрок сборной России и клубов НХЛ, а также экс-депутат Госдумы РФ.

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3 комментария

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Vadoniy
А как же привоз сборной на митинг в поддержку Кандидата в президенты в 2018 и ролики со сборной в рекламу изменения конституции в 2020?
+1
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j-rich
Пару часов назад была новость где он чирикал, что не надо было ЧМ показывать. Что за лицемерие, аж противно
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Олег Усов
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всегда говорил, что у спортсменов нет мозгов
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