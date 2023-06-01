Андрей Коваленко: «Вокруг хоккея политики не должно быть. Россия постоянно требует убрать политику из спорта, но нас пока не слышат»

Андрей Коваленко считает, что политике не место в хоккее и спорте.

– Не слишком ли много политики вокруг хоккея?

– Да, слишком много! А вокруг хоккея и в целом спорта ее не должно быть.

Мы в России всегда об этом говорили, но именно нас затащили в эту историю. Насколько слышал, Россия постоянно требует убрать политику из спорта, жаль, нас пока не слышат, – сказал бывший игрок сборной России и клубов НХЛ, а также экс-депутат Госдумы РФ.