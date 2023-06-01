Андрей Коваленко: «Легионер получает большие деньги в НХЛ – за результат спросят по полной. У нас традиции другие. «Авангард» и «Металлург» без результата, но спросили с россиян»

Теги Авангард Металлург Мг Андрей Коваленко НХЛ КХЛ Хоккей

Андрей Коваленко высказался об отношении к легионерам в КХЛ и НХЛ.

– Вы поставили в пример независимости НХЛ, но там в сборную разочарований плей-офф включили четырех российских игроков – Панарина, Кучерова, Василевского и Капризова. Что скажете?

– На мой взгляд, это не столько политика, сколько стандарты НХЛ. За океаном всегда было очень жесткое отношение к звездным легионерам – и 20 лет назад, и сегодня.

Если в НХЛ ты получаешь большие деньги и являешься легионером, то будь уверен в том, что за результат с тебя спросят в первую очередь и по полной программе.

В этом сезоне «Тампа», «Рейнджерс» и «Миннесота» в плей-офф далеко не прошли.

Отсюда и критика, во многом спорная. Все это наше поколение легионеров проходило в НХЛ 20-30 лет назад, ничего нового.

– У нас в КХЛ не так?

– У нас традиции другие. Смотрите, в плей-офф, например, «Авангард» или «Металлург» не добились результата, но по максимуму там спросили с российских тренеров и хоккеистов, а не с легионеров. 

Таковы особенности нашего менталитета. Наверное, где-то его нужно менять, – сказал бывший игрок сборной России и клубов НХЛ.

8 комментариев

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Goodvin55
Что он несёт?! Клинический бред. Во первых у Авангарда финал конференции с выносом Металлурга - свип в серии, первый в истории Магнитки и какие-никакие медальки бронзовые. Во вторых с кого и за что спросили в Авангарде? И вишенка на торте легионеры 1,3 и 4 бомбардиры Авангарда в плей-офф.
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Сергей Орлов
Никто в НХЛ не смотрит легионер ты или нет, что за чушь)
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Ыжык
Какой-то грёбаный бред. Я хочу смотреть хоккей, с классными действиями хоккеистов. И мне пофиг легионеры играют или нет. Тупые чинуши давно забыли что хоккей для болельщиков, а не для того что бы они себе ордена вешали.
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Mephi027
Ну в целом у нас преклонение перед иностранцами в менталитете.

Не знаю, как там раньше было, в Империи, а в СССР и потом в 90е, иностранцы были людьми высшего сорта, перед ними главное было не ударить в грязь лицом, показать все лучшее. А своим можно и похуже, свои же.
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Angelgirl
Спрашивают с тех, кто недорабатывает и не важно, лег или наш! Какие претензии к канадцам Авангарда?
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Кеша
Ген менеджеры выглядят , как дурачки , когда у них из под носа сразу троих лидеров уводят .
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McGregor
А как с них спросили по полной программе? Внесло издание в список разочарований(вполне справедливо). Это очень жёсткое отношение, действительно. Просто скотство, не иначе.
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marshal .masha
Ответ Сергей Орлов
Никто в НХЛ не смотрит легионер ты или нет, что за чушь)
Это точно, там же их не считают))
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