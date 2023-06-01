Андрей Коваленко: «Легионер получает большие деньги в НХЛ – за результат спросят по полной. У нас традиции другие. «Авангард» и «Металлург» без результата, но спросили с россиян»
Андрей Коваленко высказался об отношении к легионерам в КХЛ и НХЛ.
– Вы поставили в пример независимости НХЛ, но там в сборную разочарований плей-офф включили четырех российских игроков – Панарина, Кучерова, Василевского и Капризова. Что скажете?
– На мой взгляд, это не столько политика, сколько стандарты НХЛ. За океаном всегда было очень жесткое отношение к звездным легионерам – и 20 лет назад, и сегодня.
Если в НХЛ ты получаешь большие деньги и являешься легионером, то будь уверен в том, что за результат с тебя спросят в первую очередь и по полной программе.
В этом сезоне «Тампа», «Рейнджерс» и «Миннесота» в плей-офф далеко не прошли.
Отсюда и критика, во многом спорная. Все это наше поколение легионеров проходило в НХЛ 20-30 лет назад, ничего нового.
– У нас в КХЛ не так?
– У нас традиции другие. Смотрите, в плей-офф, например, «Авангард» или «Металлург» не добились результата, но по максимуму там спросили с российских тренеров и хоккеистов, а не с легионеров.
Таковы особенности нашего менталитета. Наверное, где-то его нужно менять, – сказал бывший игрок сборной России и клубов НХЛ.
Не знаю, как там раньше было, в Империи, а в СССР и потом в 90е, иностранцы были людьми высшего сорта, перед ними главное было не ударить в грязь лицом, показать все лучшее. А своим можно и похуже, свои же.