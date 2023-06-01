Андрей Коваленко: «Легионер получает большие деньги в НХЛ – за результат спросят по полной. У нас традиции другие. «Авангард» и «Металлург» без результата, но спросили с россиян»

Андрей Коваленко высказался об отношении к легионерам в КХЛ и НХЛ.

– Вы поставили в пример независимости , но там в сборную разочарований плей-офф включили четырех российских игроков – Панарина, Кучерова, Василевского и Капризова. Что скажете?

– На мой взгляд, это не столько политика, сколько стандарты НХЛ. За океаном всегда было очень жесткое отношение к звездным легионерам – и 20 лет назад, и сегодня.

Если в НХЛ ты получаешь большие деньги и являешься легионером, то будь уверен в том, что за результат с тебя спросят в первую очередь и по полной программе.

В этом сезоне «Тампа», «Рейнджерс» и «Миннесота» в плей-офф далеко не прошли.

Отсюда и критика, во многом спорная. Все это наше поколение легионеров проходило в НХЛ 20-30 лет назад, ничего нового.

– У нас в не так?

– У нас традиции другие. Смотрите, в плей-офф, например, « » или « » не добились результата, но по максимуму там спросили с российских тренеров и хоккеистов, а не с легионеров.

Таковы особенности нашего менталитета. Наверное, где-то его нужно менять, – сказал бывший игрок сборной России и клубов НХЛ.