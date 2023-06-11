Уайтклауд о 3:2 с «Флоридой»: «Последние 17 секунд казалось, что время летит со скоростью миллион миль в час»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Николя Руа Зак Уайтклауд Хоккей

Зак Уайтклауд подвел итоги 4-й игры финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой».

«Голден Найтс» обыграли «Пантерс» (3:2) в 4-м матче финальной серии плей-офф НХЛ (3-1). 

За 17,4 секунды до конца 3-го периода «Флорида» получила большинство после удаления Алекса Пьетранжело за выброс шайбы. Сняв вратаря Сергея Бобровского, команда атаковала в формате 6 на 4, но успеха не добилась.

Уайтклауд сообщил, что сломал клюшку, играя в меньшинстве в конце матча.

«Последние 17 секунд казалось, что время летит со скоростью миллион миль в час, и, очевидно, сколько бы ты ни говорил себе сохранять спокойствие, это непросто.

Когда ломается клюшка, ты стараешься не паниковать, и я думаю, что у кого-то еще тоже сломалась клюшка, я думаю, это был Николя Руа. Тогда я этого не знал, узнал об этом позже.

В конце мы получили досадное удаление, но всякое случается, таков хоккей», – написал защитник «Вегаса» Зак Уайтклауд.

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