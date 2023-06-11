Бобровский после 2:3 от «Вегаса»: «Барков был великолепен. Он наш капитан, ведет нас. Ребята сражались. Это был хороший матч»

Сергей Бобровский считает, что Александр Барков был великолепен в 4-м матче с «Вегасом».

«Голден Найтс» обыграли «Флориду» (3:2) в 4-й игре финальной серии Кубка Стэнли (3-1). Нападающий «Пантерс» набрал 2 (1+1) очка.

«Он был великолепен. Он наш капитан, он ведет нас.

И я думаю, что остальные ребята упорно сражались. Они борются, они сражаются. Это был хороший хоккейный матч.

Очевидно, [мы] хотим другого результата в такого рода играх, но что есть, то есть, идем дальше», – сказал вратарь «Флориды» .