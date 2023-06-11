Бобровский после 2:3 от «Вегаса»: «Барков был великолепен. Он наш капитан, ведет нас. Ребята сражались. Это был хороший матч»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Вегас Александр Барков Хоккей

Сергей Бобровский считает, что Александр Барков был великолепен в 4-м матче с «Вегасом».

«Голден Найтс» обыграли «Флориду» (3:2) в 4-й игре финальной серии Кубка Стэнли (3-1). Нападающий «Пантерс» Барков набрал 2 (1+1) очка.

«Он был великолепен. Он наш капитан, он ведет нас.

И я думаю, что остальные ребята упорно сражались. Они борются, они сражаются. Это был хороший хоккейный матч.

Очевидно, [мы] хотим другого результата в такого рода играх, но что есть, то есть, идем дальше», – сказал вратарь «Флориды» Бобровский.

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