Барков о Кубке Стэнли: «Вегас» на расстоянии одной победы, а нам нужны три, но все, что мы можем, это думать об одной игре. Наша цель – вернуть серию во Флориду»
Александр Барков высказался о серии финала Кубка Стэнли с «Вегасом».
«Голден Найтс» обыграли «Пантерс» (3:2) в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ.
«Флорида» уступает со счетом 1-3 в серии.
«Нужно выиграть четыре матча. Счет 3-1. Я знаю, они на расстоянии одной победы [от Кубка Стэнли], а нам нужны три победы, но все, что мы можем сделать, это думать об одной игре, о том, чтобы вернуть серию во Флориду.
Это наша цель. Это то, что мы хотим сделать в Вегасе, выйти и попытаться выиграть матч», – сказал капитан «Флориды».
Напомним, в первом раунде плей-офф команда обыграла «Бостон» (4-3), проигрывая 1-3 по ходу серии.
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