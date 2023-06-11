Барков о Кубке Стэнли: «Вегас» на расстоянии одной победы, а нам нужны три, но все, что мы можем, это думать об одной игре. Наша цель – вернуть серию во Флориду»

Александр Барков высказался о серии финала Кубка Стэнли с «Вегасом».

«Голден Найтс» обыграли «Пантерс» (3:2) в четвертом матче финальной серии плей-офф .

« » уступает со счетом 1-3 в серии.

«Нужно выиграть четыре матча. Счет 3-1. Я знаю, они на расстоянии одной победы [от Кубка Стэнли], а нам нужны три победы, но все, что мы можем сделать, это думать об одной игре, о том, чтобы вернуть серию во Флориду.

Это наша цель. Это то, что мы хотим сделать в , выйти и попытаться выиграть матч», – сказал капитан «Флориды».

Напомним, в первом раунде плей-офф команда обыграла «Бостон» (4-3), проигрывая 1-3 по ходу серии.