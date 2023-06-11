Барков о Кубке Стэнли: «Вегас» на расстоянии одной победы, а нам нужны три, но все, что мы можем, это думать об одной игре. Наша цель – вернуть серию во Флориду»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Александр Барков Хоккей

Александр Барков высказался о серии финала Кубка Стэнли с «Вегасом».

«Голден Найтс» обыграли «Пантерс» (3:2) в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ.

«Флорида» уступает со счетом 1-3 в серии. 

«Нужно выиграть четыре матча. Счет 3-1. Я знаю, они на расстоянии одной победы [от Кубка Стэнли], а нам нужны три победы, но все, что мы можем сделать, это думать об одной игре, о том, чтобы вернуть серию во Флориду.

Это наша цель. Это то, что мы хотим сделать в Вегасе, выйти и попытаться выиграть матч», – сказал капитан «Флориды».

Напомним, в первом раунде плей-офф команда обыграла «Бостон» (4-3), проигрывая 1-3 по ходу серии.

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2 комментария

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ABarca777
Поздно уже пить Боржоми...
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Сергей
Да тут не думать а играть надо
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