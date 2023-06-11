Монтур про 1-3 в финале Кубка Стэнли: «Мы в яме, но мне нравятся наши шансы вернуться. Уверенность есть, мы уже делали это»

Брэндон Монтур высказался после поражения от «Вегаса» (2:3) в игре финала Кубка Стэнли.

«Флорида» уступает «Голден Найтс» со счетом 1-3 в серии. В первом раунде плей-офф команда обыграла «Бостон» (4-3), проигрывая 1-3 по ходу серии.

«Уверенность есть. Конечно, здорово, что мы уже делали это раньше, так что мы должны верить. Это единственный выход из сложившейся ситуации.

Очевидно, что мы в яме, но мне нравятся наши шансы вернуться.

Эта команда борется, ребята отчаянно хотят выиграть следующие матчи», – сказал защитник «Флориды» Брэндон Монтур.