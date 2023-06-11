Стоун о 4-м матче с «Флоридой»: «Вегас» внесет незначительные коррективы. Хотим продолжать играть в наш фирменный хоккей»

Марк Стоун отметил, что «Вегас» хочет продолжать играть в свой фирменный хоккей в финале.

«Голден Найтс» обыграли «Флориду» (3:2) в 4-й игре финальной серии Кубка Стэнли (3-1).

«Мы понимаем масштабность ситуации, но собираемся вернуться домой и отнестись к этому матчу так, как будто это первая игра, так что мы ничего не будем менять.

Я уверен, мы внесем незначительные коррективы в нашу игру, но мы хотим продолжать играть в наш фирменный хоккей и быть готовыми к игре во вторник вечером», – сказал нападающий « ».